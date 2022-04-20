BGI и международная команда ученых опубликовали первый клеточный атлас низших приматов

Крупным достижением, которое может привести к значительным научным открытиям в области лечения человеческих заболеваний, стала публикация первого в мире транскриптомного клеточного атласа низших приматов в научном журнале Nature исследователями BGI-Research совместно с научно-исследовательскими группами из Китая, Германии, Италии, Сингапура, Испании, Швеции и Великобритании.

Используя самостоятельно разработанную компанией BGI одноклеточную генотечную платформу DNBelab C4, исследователи из компании BGI, Гиринского университета, Институтов биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу (Китайская академия наук) и 32 других международных учреждений завершили создание одноклеточного транскриптома 45-и тканей и органов длиннохвостых макак (cynomolgus), получив в общей сложности данные 1,14 млн одиночных клеток и идентифицировав 113 типов основных клеток. Перед проведением исследования «Клеточный транскриптомный атлас низших приматов Macaca fasicularis» ученые получили соответствующее этическое разрешение.

Это исследование и другие крупномасштабные исследования на одноклеточном уровне возможны только благодаря разработке передовых технологий секвенирования — области, в которой компания BGI является лидером. Запатентованная компанией BGI технология позволяет проводить обширный и многомерный одноклеточный анализ с высокой чувствительностью и точностью при низких затратах.

«Одноклеточные исследования трансформируют наше понимание функций тканей и органов на клеточном уровне, которые определяют развитие заболеваний и способы их лечения, — заявил д-р Лю Лунци (Liu Longqi) из компании BGI-Research, один из авторов документа. — Наличие карты одиночных клеток всего организма взрослых макак значительно усовершенствует способность более точно определять пути разработки возможных методов лечения человеческих заболеваний».

Имея карту транскриптома макак на одноклеточном уровне, ученые теперь располагают базой данных, или одноклеточной генотекой, которая может использоваться для разработки методов диагностики и лечения человеческих заболеваний, оценки клинической эффективности лекарственных средств, анализа эволюции клеток между видами, а также анализа передовых когнитивных функций мозга. «Понимая типы клеток и их характеристики, ученые смогут прогнозировать влияние лечения заболеваний на конкретные структуры клеток и, таким образом, разрабатывать более целенаправленные подходы к одногенным или сложным генетическим заболеваниям», — заявил ответственный автор д-р Сюй Сюнь (Xu Xun), директор компании BGI-Research.