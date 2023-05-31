Big Data Expo 2023: слияние цифровых технологий и культуры

Новости
31 мая 2023

На выставке Big Data Expo 2023 в Гуйяне (Китай), был представлен ряд новаторских технологических достижений, которые переопределяют взаимосвязь культуры и технологий. По мере стремительного развития цифровых технологий, таких как обработка больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект, они выводят культурный сектор в новую эру творчества и распространения, создавая тем самым множество возможностей для культурного расширения.

Технологии, обеспечивающие эффект погружения, такие как xR и голографические проекции, меняют не только способ потребления культурных продуктов, но сам и способ их производства. Компания Shenzhen Absen Optoelectronic, ведущий производитель светодиодных дисплеев, продемонстрирует на этой выставке свою первоклассную продукцию и инновационные решения, обеспечивая посетителям возможность воочию увидеть захватывающие визуальные эффекты.

Главной изюминкой стенда компании Absen является виртуальная съемочная площадка, на которой светодиодные дисплеи Absen в основном используются для формирования предопределенных визуальных эффектов и создания особых декораций. По мере того как посетители выходят на сцену, они переносятся на место действия с помощью высокотехнологичной обработки данных и создания эффекта погружения.

На виртуальной сцене компании Absen в качестве основного технического средства используется виртуальная съемка с применением технологии «xR», которая и обеспечивает зрителям эффект погружения. Под термином «xR» подразумевается технология расширенной реальности (extended reality), объединяющая в себе такие технологии как VR (virtual reality, виртуальная реальность), AR (augmented reality, дополненная реальность) и MR (mixed reality, смешанная реальность). Эта технология приобретает все большее распространение в целом ряде областей, включая рекламу, кинопроизводство и прямую торговлю. Одним из примечательных способов применения этой технологии является виртуальная съемочная студия, в которой светодиодные экраны и технология виртуальной съемки объединяются для цифрового воспроизведения определенных «сцен». Это позволяет актерам работать непосредственно в виртуальной среде дополненной реальности, что обеспечивает значительную экономию времени и средств, затрачиваемых на производство фильмов.

Обсуждая целесообразность использования виртуальной съемки xR, директор компании Absen заявил: «Технология xR обеспечивает ворота в метавселенную с интеграцией широкого спектра виртуальных реальностей. Она представляет собой новаторскую технологию для кино- и телеиндустрии, повышающую общую эффективность съемок и способствующую развитию всей отрасли. Благодаря своему неимоверному потенциалу технология xR также позволит установить связь этого сектора с другими отраслями, включая образование, умное производство и энергетику. Несомненно, это свидетельствует о приближающейся тенденции в развитии отрасли производства дисплеев».

В дополнение к инновациям, формируемым с применением технологий виртуальной стрельбы, компания Absen также создает новые возможности в области цифровой культуры и культурно-тематического туризма. Например, компания Absen сыграла жизненно важную роль в строительстве тематических аттракционов в центральной части курорта Universal Beijing Resort. Она создает многомерный эффект полного погружения с помощью передовой технологии светодиодных дисплеев. В Центре исполнительских искусств Большого театра Гуйяна (Performing Arts Center of Guiyang Grand Theatre) есть сцены, украшенные подвижными светодиодными экранами, а также вращающаяся с четырех сторон сцена, обеспечивающая зрителям захватывающее зрелище. Кроме того, компания Absen оказала существенное влияние на выставочную индустрию, особенно в Научно-техническом культурном центре округа Ваннянь, расположенном в городе Шанграо (провинция Цзянси). Цифровой стол с песком с эффектом присутствия (CAVE) и крупномасштабный интеллектуальный экран для визуализации данных производства компании Absen превратили этот центр в новый ориентир в области науки, технологий и культуры. Директор компании Absen отметил следующее: «Мы стремимся использовать технологию светодиодных дисплеев для революционного изменения контента, моделей и бизнес-моделей, создания культурных достопримечательностей с эффектом присутствия и постоянного улучшения аудиовизуальных ощущений посетителей».

В цифровую эпоху технологические достижения и контент стимулируют развитие индустрии культуры. Поэтому спрос на защиту прав интеллектуальной собственности становится все более и более актуальным.

На выставке Expo компанияIntellectual Property Publishing House представила систему больших данных и интеллектуальных служб для защиты прав интеллектуальной собственности в Китае (China IPR Big Data and Intelligent Service System (Inspiro)). Директор этого издательства сообщил следующее: «Мы собрали 491 пул данных, достигнув объема данных более 383 T и количества объектов более 1 миллиарда. Система Inspiro объединяет в себе ресурсы данных, в том числе отечественные и зарубежные патенты, товарные знаки, случаи и стандарты интеллектуальной собственности, научные журналы, географические указания, новые сорта растений и макеты интегральных схем. Inspiro выполняет многочисленные функции, включая поиск, анализ информации, раннее предупреждение и управление проектами в сфере обработки больших данных».

С помощью интерактивной визуализации данных, а также мониторинга и анализа данных, система Inspiro обеспечивает простоту усвоения сложных взаимосвязей данных, а также аналитическую информацию на основе данных.

Директор этого издательства также отметил следующее: «На наш издательский дом возложена задача по контролю за интеллектуальной собственностью на протяжении всего ее жизненного цикла. С момента создания книг, картин и других произведений мы осуществляем контроль за их оригинальностью и защитой, реализацией и нарушениями прав интеллектуальной собственности».

В настоящее время цифровизация культуры является национальной стратегией. В Гуйчжоу переход на цифровые решения обогащает общественные культурные услуги, удовлетворяя таким образом самые разнообразные потребности пользователей. Библиотеки улучшают качество чтения за счет применения таких технологий как роботы-гиды, цифровые ресурсы и виртуальная реальность. Культурные объекты, такие как музеи, связанные с «облаком», обеспечивают посетителям новые и захватывающие впечатления с помощью применения облачных выступлений и выставок. Приложение «Путешествуйте по Гуйчжоу с одним кодом» (Travel Guizhou with One Code), в котором собрана информация о туристических достопримечательностях Гуйчжоу, обеспечивает туристам удобство, интеллектуальные функции и отсутствие каких-либо проблем в процессе путешествия. Развитие индустрии культуры, основанное на анализе данных, приносит пользу еще большему числу людей.

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