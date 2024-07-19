Binghatti интегрирует мировые бренды в свою недвижимость

Ведущий застройщик Дубая Binghatti объявил об успешном размещении исламских облигаций (Сукук) в понедельник, 8 июля. Этот выпуск связан с дебютным размещением Сукук на сумму 300 миллионов долларов США, запланированным на февраль 2027 года и уже размещённым на Лондонской фондовой бирже (ISM) и NASDAQ Dubai ранее в этом году. Новый выпуск увеличил общий объём сделок по Сукук Binghatti до 500 миллионов долларов США. Рекордный спрос со стороны региональных и международных инвесторов достиг уровня переподписки примерно в 4,2 раза.

Высокий спрос и уровни переподписки исламских облигаций (Сукук) Binghatti свидетельствуют о прочных позициях застройщика на рынке и высоком уровне доверия со стороны глобальных инвесторов к бренду Binghatti.

Высокий спрос на Сукук Binghatti привёл к снижению цены примерно на 20 базисных пунктов из-за большого количества заявок от региональных и международных инвесторов. Общее количество заявок показало хорошее распределение между региональным и глобальным спросом, причём почти 40% интереса поступило от иностранных инвесторов, что подтверждает глобальную привлекательность и надёжность финансовых инструментов Binghatti.

Binghatti впервые интегрировал в свою недвижимость всемирно известные бренды, включая автомобильные легенды Bugatti и Mercedes-Benz, а также высококачественные ювелирные изделия и часы от Jacob&Co. Этот стратегический ход вызвал повышенный интерес рынка, демонстрируя инновационный подход Binghatti к развитию недвижимости. Текущая стоимость активов Binghatti составляет около 40 миллиардов дирхамов, что дополнительно укрепляет позицию компании как лидера на рынке.

Мухаммад БинГатти, председатель компании Binghatti, прокомментировал: «Мы рады получить отличный отклик на нашу сделку по облигациям Сукук, что указывает на сохранение доверия и уверенности со стороны региональных и глобальных инвесторов в Binghatti. Переподписка и положительная ценовая динамика демонстрируют нашу стабильную позицию на рынке и силу нашего бренда. Мы продолжаем стремиться к созданию ценности для всех заинтересованных сторон и стимулированию роста в сфере недвижимости».

Этот очередной успех подтверждает позицию Binghatti как ведущего игрока на рынке недвижимости, демонстрируя постоянное доверие и уверенность инвесторов со всего мира. Продолжая развиваться и расширять свой портфель, компания остаётся верной идее создания долгосрочной ценности и стимулирования роста для всех заинтересованных сторон.

Binghatti – дубайский застройщик, возглавляемый Мухаммадом БинГатти. Компания предлагает широкий спектр недвижимости с революционным архитектурным дизайном. Binghatti работает в престижных районах эмирата, таких как Downtown, Business Bay, Dubai Silicon Oasis, Al Jaddaf, Jumeirah Village Circle, Dubai Science Park, Liwan и комплекс резиденций Dubai Land. Binghatti известна сотрудничеством с мировыми брендами индустрии роскоши, такими как Bugatti, Mercedes-Benz и Jacob&Co. В планах компании на будущее — расширение портфеля недвижимости в Дубае.