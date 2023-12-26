BingX Charity заключил партнерское соглашение с организацией по сохранению китов и дельфинов

BingX Charity, благотворительное подразделение ведущей мировой криптовалютной биржи BingX, объявило о своем значительном шаге в сторону охраны окружающей среды. Эта новая инициатива начнется с партнерства с Whale and Dolphin Conservation (также известной как WDC), некоммерческой благотворительной организацией, занимающейся защитой китов и дельфинов с упором на прекращение неволи, прекращение китобойного промысла и создание безопасных морей.

BingX Charity Partners with Whale and Dolphin Conservation

Основанная в 1987 году, WDC стремится создать мир, в котором каждый кит и дельфин будет в безопасности и свободен. Это не только благородный жест, но и важное средство для поддержания будущего Земли за счет повышения устойчивости планеты к изменению климата. Он работает над защитой китов и дельфинов от многих угроз, с которыми они сталкиваются, посредством кампаний, научных исследований, консультирования правительств, природоохранных проектов, полевых исследований и образовательной деятельности.

Это сотрудничество объединяет BingX и WDC в рамках многогранного подхода, обеспечивающего долгосрочное выживание китов и дельфинов. Их партнерство включает финансовую поддержку, совместные усилия по отмене неволи и символическое усыновление конкретных морских млекопитающих для улучшения их благополучия. Целью этого партнерства является освещение проблем, с которыми сталкивается морская дикая природа, и мобилизация глобальной поддержки для сохранения морских экосистем.

Меган Ниволд, руководитель бренда BingX, подчеркнула приверженность компании сохранению окружающей среды: «Наш талисман Bingo воплощает в себе характеристики дельфина: интеллект, дружелюбие и сотрудничество. Эти черты отражают основные ценности BingX, что делает наше партнерство с WDC естественным выбором. Мы рады следовать примеру WDC и внести значимый вклад в защиту этих прекрасных созданий. Это сотрудничество отражает нашу приверженность положительному воздействию на окружающую среду и соответствует нашей философии ответственного корпоративного гражданства».

С момента своего создания в 2019 году BingX Charity активно реализует благотворительные инициативы. Поскольку BingX и WDC отправляются в этот совместный путь, это подчеркивает более широкую приверженность криптовалютной биржи социальной и экологической ответственности. Партнерство направлено не только на содействие защите китов и дельфинов, но и на повышение осведомленности о критической важности сохранения морской жизни.