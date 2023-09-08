BingX гарантирует нулевое проскальзывание цены для бессрочных фьючерсов

Общество
8 сентября 2023

BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, улучшает опыт торговли криптовалютами благодаря обновленной функции гарантированной цены, обеспечивающей нулевое проскальзывание бессрочных фьючерсов. Эта инновационная функция будет охватывать все 166 торговых пар, доступных на бессрочных фьючерсах BingX, включая такие популярные варианты, как BTC/USDT, ETH/USDT и другие.

Бессрочные фьючерсные контракты — это инструменты криптовалютной торговли, привязанные к стоимости базового актива. Это позволяет криптотрейдерам спекулировать на будущих ценах актива. В отличие от традиционных фьючерсных контрактов на криптовалюту с ограниченным сроком действия, бессрочные фьючерсы подписываются на неограниченный срок.

Проскальзывание бессрочных фьючерсов представляет собой разницу между ожидаемой ценой, по которой совершается сделка, и фактической ценой, по которой совершается сделка. Обычно это происходит при низкой ликвидности рынка или высокой волатильности. На другой стороне сделки может оказаться меньше участников рынка, поэтому между размещением ордера и его исполнением после того, как будет найден покупатель или продавец, требуется больше времени.

Гарантированная цена позволяет пользователям BingX совершать свои сделки точно по заданной цене, не беспокоясь о колебаниях рынка. Выбрав эту функцию при создании «Триггерного ордера» или «Стоп-лосса», пользователи BingX могут быть уверены, что их позиции исполняются без проскальзывания, при этом BingX принимает на себя соответствующие риски. Функция гарантированной цены BingX включает комиссию, основанную на фактическом объеме торгов после успешного выполнения ордера.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, отметила: «С введением нашей расширенной функции гарантированной цены мы передаем возможности точной торговли в руки наших пользователей. Приверженность BingX инновациям и решениям, ориентированным на пользователя, проявляется в том, как мы продолжаем расширять границы возможного в сфере торговли криптовалютой».

BingX стремится к дальнейшему улучшению пользовательского опыта путем распространения этого механизма. Благодаря этим революционным функциям BingX находится на передовой создания безопасной и эффективной торговой среды, подтверждая свою приверженность внедрению инноваций в сфере торговли криптовалютой.

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