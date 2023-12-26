BingX обновил VIP-клуб для повышения удобства пользователей

Технологии
27 декабря 2023

BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, представила обновленный VIP-клуб, предоставляющий ряд привилегий своему сообществу пользователей.

VIP-система состоит из шести уровней, основанных на таких показателях, как объем спотовой торговли за 30 дней, объем торговли фьючерсами за 30 дней и стоимость активов предыдущего дня. По мере роста данных показателей пользователь может перейти к более высоким уровням VIP для пользователей, соответствующих требованиям.

VIP-участникам BingX предоставляется ряд привилегий. Все VIP-участники получают выгоду от лучшей в отрасли структуры комиссий, а также бесплатного доступа к планам и стоп-ордерам BingX, а также сервису нулевого проскальзывания. Кроме того, они могут инвестировать в лимитированные финансовые продукты BingX под процентную ставку в 15% годовых. Расширенные финансовые отчеты позволяют вовремя считывать рыночные тенденции благодаря эксклюзивной информации и анализу.  

Вивьен Лин, директор по продукту BingX, подчеркнула важность запуска расширенного VIP-клуба: «Эта инициатива воплощает в себе целостный подход к улучшению торгового опыта наших пользователей. В дополнение к существующим преимуществам мы планируем провести ежегодный гала-концерт, который объединяет наше VIP-сообщество для общения и празднования. Они также будут получать приглашения на мероприятия премиум-класса, включая спортивные события и концерты. Это наш способ выразить благодарность и предоставить нашим преданным пользователям беспрецедентный VIP-опыт».

Ранее BingX объявила об обновлении системы комиссий для снижения общих торговых издержек.

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