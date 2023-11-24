BingX объявил о ребрендинге, направленном на улучшение криптовалютной торговли

BingX, ведущая глобальная биржа криптовалют, объявила о ребрендинге торговой платформы, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей трейдеров. Ребрендинг отражает стремление BingX вдохновлять своих пользователей сохраняя для них лидерские позиции, обеспечивая безопасный, эффективный и результативный торговый опыт.

BingX обновил свой визуальный стиль чтобы сделать торговый опыт более интуитивным и удобным для пользователя. Обновленный дизайн упрощает культовый логотип, сглаживая контуры и удаляя внутреннюю штриховку, делая упор на более чистую и прямую эстетику, соответствующую торговым целям пользователей. В течение следующих нескольких месяцев BingX претерпит комплексную визуальную трансформацию, включая обновление цветовой палитры и типографики на мобильных и настольных платформах.

BingX Rebrands to Forge Better Crypto Traders

Новый слоган BingX «Усиливаем трейдеров» обновлен по сравнению с предыдущим «Торговля стала проще», что означает его основную миссию — поддерживать криптотрейдеров на всех уровнях, чтобы добиться успеха в их торговых начинаниях. Оба слогана глубоко укоренены в последовательной миссии BingX по предоставлению надежных и прозрачных услуг для своих пользователей и обеспечению доступности и дружественности криптовалюты для всех. Готовясь к следующему этапу, BingX продолжает стремиться способствовать росту пользователей, предоставляя индивидуальные продукты, услуги и профессионально разработанные инструменты для повышения навыков торговли.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, размышляет о пути компании и новом направлении бренда: «За последние пять лет видение BingX по созданию шлюза для следующего миллиарда пользователей криптовалюты было непоколебимым. В рамках этой эволюции мы Представляя обновленный фирменный стиль, мы подтверждаем нашу уверенность в расширении прав и возможностей наших пользователей, уделяя особое внимание более профессиональной и ориентированной на пользователя торговой среде, которая соответствует нашему видению коллективного успеха. «

Поскольку BingX продолжает переопределять ландшафт обмена криптовалютами, его неизменное внимание к расширению прав и возможностей пользователей, надежности, инновациям и широкой доступности способствует созданию инклюзивной экосистемы, в которой каждый может с уверенностью изучить потенциальную ценность и преимущества инвестиций в криптовалюту.