BingX объявила о листинге Tether Euro (EURT) и Tether Gold (XAUT)

BingX, ведущая криптовалютная биржа, объявила о листинге Tether Euro (EURT) и Tether Gold (XAUT). Эта интеграция предоставит пользователям BingX расширенный доступ к предложениям стейблкоинов, что еще больше расширит их возможности на крипторынке. BingX разместила торговые пары EURT/USDT и XAUT/USDT с 17 июля 2023 г., 10:00:00 (UTC+0).

Tether Operations Limited (Tether), компания, стоящая за широко используемой стабильной монетой USDT, рада сотрудничать с BingX в листинге Tether Euro (EURT) и Tether Gold (XAUT). Паоло Ардоино, технический директор Tether заявил: «Мы рады, что BingX решила предложить пользователям по всему миру доступ к цифровым активам, обеспеченным евро и физическим золотом. Это партнерство подчеркивает наше видение раскрытия финансовой свободы и экономической вовлеченности для сообществ во всем мире».

Tether — пионер в области технологии стейблкоинов, стремящийся произвести революцию в глобальном финансовом ландшафте. С миссией предоставить доступную, безопасную и эффективную финансовую инфраструктуру Tether обеспечивает более широкую доступность финансовых услуг и способствует экономическому росту. Используя передовые технологии блокчейна и одноранговых сетей, Tether устраняет разрыв между традиционными финансовыми системами и потенциалом децентрализованных финансов.

С добавлением EURT и XAUT на BingX пользователи получат доступ к двум стейблкоинам, разработанным создателями USDT. У клиентов BingX будет возможность совершать транзакции с XAUT, цифровым активом, представляющим право собственности на физическое золото. Каждый токен XAUT эквивалентен 1 тройской унции золота стандарта «London Good Delivery». Кроме того, пользователи могут взаимодействовать с EURT, стейблкоином, привязанным к евро в соотношении 1 к 1.

Чтобы отметить листинг Tether Euro (EURT) и Tether Gold (XAUT), BingX запускает викторину для всех пользователей, прошедших процесс KYC. Квалифицированные пользователи могут посмотреть видео и пройти тест. Первые 2000 пользователей, успешно завершившие викторину и правильно ответившие на все вопросы, получат вознаграждение в виде монет на сумму 22 USDT.

Элвиско Кэррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX, выразил энтузиазм по поводу этого партнерства, заявив: «В BingX мы стремимся предлагать нашим пользователям широкий спектр цифровых активов и инновационных функций. Листинг Tether Euro (EURT) и Tether Gold (XAUT) на BingX подтверждает стремление биржи расширять свои предложения и предоставлять пользователям широкий спектр криптоактивов.Пользователи BingX теперь могут пользоваться расширенным доступом к вариантам стейблкоинов, что позволяет им ориентироваться на крипторынке с большей гибкостью и удобством. Мы рады сотрудничать с Tether и предлагать эти варианты стабильной монеты нашей глобальной пользовательской базе».