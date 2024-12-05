BingX представила рождественский торговый конкурс «Рождественское чудо» с призовым фондом в 1 млн USDT

BingX, мировая криптовалютная биржа, объявила о своем новом рождественском торговом челлендже «Рождественское чудо». Он будет проходить с 4 по 30 декабря и предоставит участникам шанс принять участие в торговых испытаниях, разделив при этом призовой фонд в размере 1 000 000 USDT.

«Кампания «Рождественское чудо» отражает нашу приверженность созданию яркого, инклюзивного торгового сообщества, вознаграждая участников за их талант и энтузиазм», — сказала Вивьен Лин Вивьен Линь, директор по продуктам BingX. «Объединяя захватывающие призы с динамичной конкуренцией, мы стремимся вдохновить на участие как опытных трейдеров, так и новичков. Эта инициатива — больше, чем просто праздничное празднование — это наш способ улучшить навыки трейдеров, признать таланты и продемонстрировать силу нашей платформы».

Кампания «Рождественское чудо» является частью усилий BingX по созданию процветающей торговой экосистемы, предлагающей захватывающие возможности для всех участников. Трейдеры могут присоединиться к индивидуальным соревнованиям с призовым фондом в 600 000 USDT или к командным соревнованиям с дополнительным призовым фондом в 400 000 USDT — в обоих случаях гарантированы определенные награды. Чтобы добавить праздничного волнения, трейдеры могут зажечь звезды на виртуальной рождественской елке и заработать 1 SOL в качестве личной награды. Командные игроки могут пригласить друзей присоединиться к командному соревнованию и разблокировать бонусные награды до 1000 USDT. Новые пользователи также получают эксклюзивный призовой фонд, а также дополнительные награды за выполнение таких задач, как регистрация и проверка KYC.

Кампания BingX «Рождественское чудо» — это больше, чем просто праздничная акция; это призыв к действию для трейдеров, чтобы продемонстрировать свои навыки, подняться в таблице лидеров и получить невероятные награды. Эта праздничная инициатива позиционирует BingX как мирового лидера в сфере торговли криптовалютой. Инновационная структура мероприятия и существенные награды отражают приверженность BingX расширению прав и возможностей трейдеров и созданию привлекательных возможностей. Проводя столь разнообразное и инклюзивное соревнование, BingX привлекает талантливых трейдеров по всему миру, одновременно устанавливая эталон совершенства в торговле.