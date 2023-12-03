BingX Wealth обеспечит экономию USDT в качестве фьючерсной маржи

BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, объявила о возможности пользователям использовать свои сбережения в рамках проекта BingX Wealth в качестве маржи для торговли фьючерсами. Этот шаг позволяет пользователям BingX оптимизировать свои фьючерсные позиции, получая при этом двойную выгоду от активной торговли и разумного финансового управления.

Благодаря этой функции пользователи BingX могут использовать свои сбережения в USDT, будь то на гибких или фиксированных счетах, в качестве маржи при торговле фьючерсами. Ключевым преимуществом этого сервиса является постоянное начисление процентов на эти сбережения, даже если возникают плавающие убытки по фьючерсным позициям. Примечательно, что в настоящее время эта функция доступна исключительно для бессрочной торговли фьючерсами. BingX разумно определяет максимальную сумму сбережений, которая может быть использована в качестве маржи, отдавая приоритет долгосрочным сбережениям, чтобы обеспечить гибкость. BingX применяет 100% ставку финансирования для соответствующих критериям продуктов благосостояния, что значительно выше средней рыночной ставки.

Пользователи BingX могут рассчитывать на постоянные процентные доходы, пока счет устойчив к риску. Срочные сбережения остаются на фьючерсном счете после истечения срока действия, при этом проценты автоматически зачисляются на их фондовый счет. В случае принудительной ликвидации BingX прекращает начисление процентов, выполняет принудительное погашение и использует сбережения в качестве маржи для компенсации понесенных убытков. Пользователи должны вернуть основную сумму сбережений, использованную в качестве маржи, перед погашением, при этом платформа отдает приоритет гибкости, сначала возвращая финансовый продукт с самым коротким сроком действия.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, подчеркивает: «Эта инициатива подчеркивает стремление BingX устанавливать высокую планку и последовательно внедрять оригинальные функции, которые предлагают пользователям исключительные возможности. Предоставляя нашим пользователям возможность использовать свои сбережения BingX в качестве маржи для торговли фьючерсами, мы мы не только содействуем более надежной торговле, но и максимизируем потенциальную прибыль в быстро развивающейся криптовалютной среде».

BingX Wealth предлагает интегрированное решение по управлению активами, уделяя особое внимание максимизации прибыли от недостаточно использованных средств. В настоящее время он предоставляет разнообразные варианты сбережений, в том числе планы с гибким и фиксированным сроком для основных криптовалют, таких как BTC, ETH и USDT, с привлекательной годовой процентной доходностью и надежной гарантией на основные суммы.