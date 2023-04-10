BingX заключил партнерство с Legend Trading для улучшения шлюза фиат-на-крипто

BingX, одна из ведущих криптовалютных бирж, объявила о своем стратегическом партнерстве с Legend Trading, быстрой, безопасной и полностью лицензированной глобальной финансовой организацией. Эта интеграция направлена на облегчение ввода и вывода фиатных средств, а также на создание развитой платежной инфраструктуры, которая помогает пользователям фиатных денег получать беспрепятственный доступ к криптовалюте.

Legend Trading — ведущая компания по торговле криптовалютой, зарегистрированная как Money Service Business (MSB). Как регулируемое финансовое учреждение, Legend Trading предлагает платеж как услугу и финансовые услуги для криптобирж, чтобы преодолеть разрыв между криптовалютой и фиатом. Он предоставляет пользователям профессиональные услуги по исполнению сделок и расчетам, которые являются конфиденциальными, безопасными и полностью соответствуют местному законодательству.

Благодаря сотрудничеству пользователи BingX получат доступ к бесшовным и эффективным криптотранзакциям с активами на своих банковских счетах на платформе. Подключение к Legend Trading позволяет клиентам в более чем 150 странах безопасно покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в более чем 140 фиатных валютах, таких как доллары США, фунты стерлингов, швейцарские франки, евро, иены и канадские доллары. Он поддерживает большинство основных местных способов оплаты, включая, помимо прочего, Visa, Mastercard, Swift и Google Pay. Торговый сервис институционального уровня интегрирован в BingX, который предоставляет пользователям доступ к наиболее конкурентоспособным ценам на криптовалюту и высокую ликвидность. Эта обширная банковская инфраструктура позволяет проводить крупные крипто-фиатные сделки с более низким проскальзыванием цены и стоимостью торговли, а также расчетами за считанные секунды. И пользователи могут лучше управлять своими активами в отдельных фиатных и криптографических учетных записях.

«Мы очень рады сотрудничеству с Legend Trading, чтобы предоставить нашим пользователям беспрепятственный обмен фиатной валюты на криптовалюту, — сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX. Разнообразные способы оплаты, быстрый ввод и вывод средств, а также соблюдение нормативных требований делают Legend Trading идеальным партнером для BingX. Эта профессиональная, безопасная и соответствующая нормативным требованиям платежная инфраструктура обеспечивает быстрое исполнение сделок и профессиональное управление рисками. Благодаря интеграции услуг Legend Trading мы можем предложить более широкий спектр способов оплаты и улучшить общее взаимодействие с пользователем на нашей платформе. И это приближает нас к нашему видению создания шлюза для следующего миллиарда криптопользователей».