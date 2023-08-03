BingX запускает возможность использования до 100 депозитных адресов для ввода криптовалют

BingX, ведущая мировая критовалютная биржа, представила свою новую функцию, которая позволяет пользователям BingX получать несколько адресов для ввода криптовалюты в одной сети. Новый релиз также позволит пользователям BingX более гибко и эффективно управлять своими средствами.

Новая функция позволяет каждому пользователю BingX добавлять до 100 депозитных адресов для каждого поддерживаемого блокчейна в своей учетной записи BingX. Они также могут добавлять персонализированные примечания к каждому вновь добавленному адресу, что упрощает дифференциацию и отслеживание транзакций. В процессе ввода средств пользователи могут удобно выбирать адреса из раскрывающегося меню или из своей адресной книги, что упрощает работу с депозитами.

Кроме того, BingX открывает запросы токенов, отображая все адреса, связанные с выбранной цепочкой блоков, прозрачность активов пользователей. Также пользователи могут легко экспортировать свою адресную книгу и создавать локальные документы с адресами. На данный момент BingX поддерживает два блокчейн-проекта: Linea и zkSync Era(V2). В долгосрочной перспективе вскоре будут поддерживаться дополнительные блокчейны, такие как StarkNet и LayerZero.

«BingX остается в авангарде инноваций в индустрии криптовалют, постоянно расширяя свои предложения, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную торговую среду для своей глобальной базы пользователей. Представляя функцию множественных депозитных адресов и адресной книги, BingX подтверждает свое стремление предоставить пользователям инструменты, необходимые им для эффективного управления своими цифровыми активами»,— сказал Элвиско Каррингтон, директор по связям с общественностью и коммуникациям BingX.