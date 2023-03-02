«Биннофарм Групп» начала выпуск таблеток против боли в горле

«Биннофарм Групп» продолжает расширение портфеля лекарственных препаратов в различных терапевтических направлениях. Компания начала выпуск нового комбинированного препарата от боли в горле предназначенного для лечения основных заболеваний горла и полости рта. Производство расположено на заводе «Алиум» в подмосковном Оболенске, в декабре 2022 года и в январе 2023 компания выпустила в гражданский оборот около 200 тыс. упаковок.

Благодаря компонентам в своем составе препарат уменьшает боль в горле, оказывая мощное комплексное воздействие вне зависимости от причины инфекции — вирусы, бактерии, грибки — и препятствуя возникновению бактериальных осложнений.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Развитие портфеля препаратов является частью нашей стратегии, направленной на поддержание высоких темпов роста. Запуская новые препараты, мы опираемся, прежде всего, на текущие потребности наших пациентов. Так, в 2022 году мы осуществили запуск новых брендов -Алиум®, и ряда небрендированных продуктов. Как результат, уже несколько лет подряд «Биннофарм Групп» растет быстрее рынка, прошлый год также не стал исключением».

Производственная площадка «Алиум» (входит в «Биннофарм Групп») расположена в поселке Оболенск Московской области. В 2022 году предприятие увеличило выпуск лекарственных препаратов на четверть по сравнению с результатами предыдущего года – до 64,5 млн упаковок. «Алиум» производит рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. Завод спроектирован в полном соответствии со стандартами GMP и оснащен высокотехнологичным оборудованием.

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«Биннофарм Групп» – одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.