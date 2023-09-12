Биотехнологическая компания Portrai Inc. использует хранилище Infortrend для анализа данных

Компания Infortrend Technology, Inc., являющаяся ведущим в своей отрасли производителем корпоративных хранилищ, предоставила специализирующейся на биотехнологиях южнокорейской компании Portrai Inc. унифицированное корпоративное хранилище EonStor GS, позволяющее применять в процессе исследований и разработки фармацевтических препаратов инновационные технологии, сочетающие в себе анализ данных, основанный на искусственном интеллекте, и анализ РНК.

Компания Portrai Inc. специализируется на ультрасовременной технологии анализа РНК под названием «пространственная транскриптомика», целью которой является изучение новых мишеней и биомаркеров, связанных с заболеваниями. Эта компания применяет уникальное сочетание из технологии искусственного интеллекта и пространственной транскриптомики, направленное на совершение революционных открытий в области разработки фармацевтических препаратов. При использовании этой технологии анализа данных непрерывно создаются массивы данных объемом от 10 ГБ до 1 ТБ для изображений размером 1 см2, и для хранения этих данных требуется хранилище существенного размера. В работе систем облачных хранилищ существовали препятствия в виде низкой пропускной способности сети Интернет и дорогостоящей ежемесячной подписки на тарифные пакеты корпоративного уровня. Таким образом, компании требовалось хранилище данных по разумной цене, способное хранить и обрабатывать огромные объемы данных исследований, получаемых в процессе осуществления расчетов с использованием искусственного интеллекта.

Хранилище Infortrend было выбрано компанией из-за его безупречной репутации, стабильности работы и производительности. Для внедрения передовой и весьма затратной технологии анализа РНК компании BioTech было рекомендовано установить унифицированное хранилище Infortrend EonStor GS 3024 и JBOD JB3060L, полностью заполненное 84 накопителями NL-SAS объемом 18 ТБ. Этой системе удалось удовлетворить спрос на хранение данных, обеспечив до 1,2 ПБ доступного объема для хранения данных. Кроме того, эта система оснащена резервным контроллером для сокращения времени простоя, функциями создания копий данных/зеркалирования данных с целью резервного копирования, масштабируемости для хранения непрерывно растущего объема данных исследований и эффективного управления с использованием интерфейса в веб-браузере.

«В процессе разработки фармацевтических препаратов применение пространственной транскриптомики и анализа данных, основанного на искусственном интеллекте, приводит к созданию огромного объема данных. Система Infortrend обеспечивает стабильность работы и большой объем хранилища в сочетании с разумными ценами, высоким качеством обслуживания клиентов и технической поддержки, поэтому мы чрезвычайно довольны системой для хранения данных Infortrend», – заявил глава компании Portrai Inc Даесунг Ли (Daeseung Lee).