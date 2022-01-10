Bitcoin Latinum объявляет о плане листинга на бирже в 2022 году

Palo Alto, CA. Bitcoin Latinum (LTNM) — застрахованная и обеспеченная активами криптовалюта следующего поколения, готовая произвести революцию в цифровых транзакциях, объявляет о своем предстоящем плане запуска на 10 дополнительных глобальных биржах в 2022 году, в результате чего их общее количество достигнет 20 публично торгуемых бирж.

Bitcoin Latinum в настоящее время находится в HitBTC (дневной объем торгов 6,2 миллиарда долларов США), FMFW.com (4,5 миллиарда долларов США), Changelly (2,71 миллиарда долларов США), Changelly Pro, LBank (1,1 доллара США. млрд), DigiFinex, Hotbit, AAX, XT.com и других биржах, и публично торгуется под торговым кодом LTNM. Monsoon Blockchain, главный разработчик Bitcoin Latinum, объявил, что LTNM также будет котироваться на BitMart (ежедневный объем торгов 1,6 млрд долларов США) и теперь его можно будет запросить на CoinBase, Coin Market Cap и Coin Gecko.

Monsoon Blockchain будет и дальше продвигать крупномасштабное применение Bitcoin Latinum и использовать его в качестве краеугольного камня стратегии компании. Monsoon Blockchain устанавливает глобальные партнерские отношения с различными отраслями, чтобы помочь этим отраслям интегрировать Bitcoin Latinum в свои розничные транзакции. Экосистемы блокчейнов Bitcoin Latinum и Monsoon Blockchain получили широкое распространение с упором на страхование, развлечения, игры и хранение данных. Партнерами являются OSO ATM, которая запустила 100 000 банкоматов Bitcoin Latinum в США, и группа h.wood, принимающая LTNM в разнообразном портфеле компаний, элитных ночных клубов и ресторанов.

В сотрудничестве с Bitcoin Latinum Unico запускает рынок NFT под названием UnicoNFT, где представлены тысячи цифровых произведений искусства, которые можно покупать и продавать полностью за биткойны (BTC) и Bitcoin Latinum (LTNM). Это первая платформа в мире, которая может использовать криптовалюты, отличные от валют типа Ethereum, для покупки, продажи и обмена NFT. В 2021 году общий объем рынка NFT достигнет 22 миллиардов долларов США, в то время, как в 2020 году этот показатель составлял лишь 100 миллионов долларов США.

Глобальное использование криптовалют для розничных транзакций неуклонно растет. За четыре месяца 2021 года глобальная база пользователей криптовалюты увеличилась вдвое со 100 миллионов до 200 миллионов. За последние два года удобство покупки криптовалют значительно увеличилось. По состоянию на январь 2022 года, общая рыночная стоимость всех криптовалют превысила 2 триллиона долларов США, а ежедневный объем торгов превысил 116 миллиардов долларов США. Мэтт Хуган, главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management, сказал Bloomberg TV в декабре, что стоимость биткойнов может достичь 100000 долларов в 2022 году.

Bitcoin Latinum — это технология криптовалюты с открытой архитектурой, которая может обрабатывать массовые транзакции и поддерживает безопасность сети и управление цифровыми активами. Bitcoin Latinum, основанный на экосистеме биткойнов, разработан Monsoon Blockchain от имени своего фонда. LTNM — это более экологически чистая, быстрая и безопасная версия Биткойна, которая неизбежно произведет революцию в экосистеме цифровых транзакций.

В отличие от других зашифрованных активов, LTNM застрахован и обеспечен реальными и цифровыми активами. Обеспечение его активами осуществляется в виде модели фонда, поэтому стоимость базовых активов со временем будет расти. Он ускорил рост таких обеспеченных активами фондов, депонируя 80% комиссионных за транзакции обратно в фонды активов, обеспеченные валютой. Следовательно, чем больше используется Bitcoin Latinum, тем быстрее растет его фонд активов, создавая самораздувающуюся валюту. Это подчеркивает стремление Bitcoin Latinum Foundation поддерживать рост устойчивой криптовалютной экосистемы.

Для получения дополнительной информации о Bitcoin Latinum посетите https://bitcoinlatinum.com/

Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation