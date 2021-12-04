Bitcoin Latinum проводит историческую вечеринку Metaverse на Art Basel Miami

Мир
4 декабря 2021

Palo Alto, CA — Bitcoin Latinum (LTNM), криптовалюта нового поколения, обеспеченная активами, провела масштабную вечеринку в среду, 1 декабря, во время Art Basel в Майами в партнерстве с Mr. Jones и TapStats. Суперзвезда рэпа Migos Кваво выступил вместе с номинированным на Грэмми рэпером Тори Ланезом.

Уникальное мероприятие с участием знаменитостей провели доктор Дон Базиле (основатель Bitcoin Latinum) и сэнсэй Пол Мисир (TapStats). В мероприятии приняли участие несколько ключевых персон, включая суперзвезду ММА Хорхе Масвидала, Пейдж ВанЗант, Энтони Петтиса, 16-кратного чемпиона мира по покеру Фила Хеллмута, лидеров Уолл-стрит, криптовалютных гигантов, нескольких ведущих основателей криптовалют и более 40 инфлюэнсеров Instagram.

Bitcoin Latinum по-настоящему зажгла этим событием на Art Basel. Криптовалюта Bitcoin Latinum (LTNM), которая популярна как никогда, празднует запуск своего исторического рынка NFT на основе биткоина.

Unico сотрудничает с Bitcoin Latinum для запуска рынка NFT для UnicoNFT. На рынке представлены тысячи цифровых произведений искусства, которые можно купить и продать исключительно с помощью биткоина (BTC) и Bitcoin Latinum (LTNM). Это первая в мире платформа с возможностью покупки, продажи и торговли NFT с использованием криптовалют, отличных от Ether. Используя запатентованную технологию, Unico предлагает способ покупки NFT с помощью Bitcoin и Bitcoin Latinum.

В настоящее время Bitcoin Latinum торгуется на биржах HitBTC, DigiFinex, Hotbit, AAX, LBank, XT.com и FMFW (бывший bitcoin.com) под тикером LTNM. Monsoon Blockchain Corporation, ведущий разработчик Bitcoin Latinum, объявил о планах официального включения Bitcoin Latinum в листинг на 10 крупнейших государственных бирж для получения официального листинга. Помимо указанных площадок, к концу 2021 года он будет размещен на Changelly (ежедневный объем торгов 2,71 млрд долларов), Changelly Pro и Bitmart (ежедневный объем торгов 1,6 млрд долларов). Bitcoin Latinum (LTNM) в настоящее время доступен на CoinBase, Coin Market Cap и Coin Gecko.

Monsoon Blockchain Corporation — инновационная блокчейн-компания, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, была выбрана в качестве партнера-учредителя компанией Bitcoin Latinum. Monsoon Blockchain Corporation недавно начала свою деятельность в Майами, криптовалютной столице мира.

Monsoon специализируется на инновационных облачных решениях для экосистемы блокчейн, разрабатывая мощные бизнес-решения с использованием новейших технологий блокчейн для успешной оцифровки и листинга активов в различных отраслях, включая финансовые услуги, телекоммуникации, СМИ и развлечения.

Более подробную информацию о компании Bitcoin Latinum можно найти на сайте https://bitcoinlatinum.com

Media contact

Brand: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation

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