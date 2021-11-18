Bitcoin Latinum расширяет криптовалютный бизнес с помощью Vast Bank

Palo Alto, CA — Bitcoin Latinum, следующее поколение застрахованной, обеспеченной активами и безопасной криптовалюты, объявляет о стратегическом партнерстве с Vast Bank, надежной семейной финансовой организацией, обслуживающей клиентов с 1982 года. Стратегические отношения сосредоточены на синергии, потоках капитала и интеграции возможностей между Vast Bank, Bitcoin Latinum и Monsoon Blockchain Corporation (основной разработчик Bitcoin Latinum). Основой для вышеуказанного сотрудничества является Bitcoin Latinum как принимающая валюта.

«Мы с большим удовольствием объявляем о нашем новаторском партнерстве с лидером отрасли — компанией Vast Bank. Сотрудничество привнесет технологию блокчейн в банковскую и финансовую системы, позволяя потребителям получить доступ к более экологичным, быстрым и безопасным биткоин-активам», — сказал д-р Дональд Базиле, генеральный директор Monsoon Blockchain Corporation.

Находясь на переднем крае криптовалютной интеграции, клиенты Vast Bank могут покупать и продавать криптовалюты из любой точки США с помощью мобильного приложения Vast Bank Crypto Bank. Ранее в этом году Vast Bank стал первым зарегистрированным банком в США, который предложил клиентам возможность покупать и продавать криптовалюты наряду с традиционными расчетными счетами, предоставляя клиентам такое же удобное, индивидуальное обслуживание, как и в финансовом учреждении высшего уровня.

Vast Bank стремится установить новый стандарт для упрощения криптовалютных транзакций, позволяя клиентам управлять как банковскими, так и криптовалютными счетами в одном высокотехнологичном и безопасном пользовательском интерфейсе на базе программного обеспечения мирового класса. Криптовалютные банковские услуги Vast Bank работают благодаря интеграции Vast с Coinbase и SAP.

«На протяжении почти 40 лет наше стремление к обслуживанию клиентов является основой всего, что мы делаем. Клиенты часто спрашивают нас, могут ли они использовать свой банковский счет для безопасной покупки биткоина и других криптовалют, поэтому мы разработали комплексное решение, которое позволяет им совершать сделки на надежной платформе»- сказал Брэд Скривнер, генеральный директор Vast Bank. «Мы рады нашему партнерству с Bitcoin Latinum, в рамках которого у клиентов появится больше возможностей для совершения цифровых сделок», — отметил он.

В настоящее время Bitcoin Latinum торгуется на биржах Digi Finex и Hotbit под тикерным символом LTNM. Monsoon Blockchain Corporation объявила о планах по официальному листингу Bitcoin Latinum на десяти ведущих биржах к концу 2021 года. Помимо Digi Finex и Hotbit, к этим биржам относятся:

Hit BTC (пятая по величине биржа по объему торгов — $4 млрд);

FMFW (бывшая Bitcoin.com, работающая с объемом торгов $3,3 млрд в день);

Changelly ($2,71 млрд в день);

Bitmart ($1,6 млрд);

AAX Exchange ($1,3 млрд в дневном объеме торгов);

LBank Exchange ($1,35 млрд в дневном объеме торгов);

Changelly Pro и XT.com.

В отличие от других криптоактивов, LTNM застрахован и обеспечен реальными и цифровыми активами. Стоящая за ним компания использует модель фонда, поэтому стоимость базового актива со временем увеличивается. Рост этого фонда, обеспеченного активами, ускоряется путем депонирования 80% комиссионных за транзакции обратно в фонд активов, обеспечивающих валюту. В результате, чем больше принимается Bitcoin Latinum, тем быстрее растет ее фонд активов, создавая самоувеличивающуюся валюту. Листинги на Digi Finex и Hotbit, а также стратегическое партнерство с Vast Bank являются хорошим примером приверженности Фонда Bitcoin Latinum поддержке развития устойчивой криптовалютной экосистемы.

Компания Bitcoin Latinum разработала высокомасштабируемую сеть, которая первоначально будет поддерживать 10 000 транзакций в секунду и миллионы частот транзакций в день, тем самым облегчая розничные операции. Благодаря подходу консенсуса Proof of Stake (PoS), Bitcoin Latinum гарантирует, что сеть обеспечивает большее количество транзакций в минуту при более низкой стоимости транзакции. Используя эффективный механизм консенсуса, Bitcoin Latinum обеспечивает лучшую сеть внутри цепочечных платежей, чем Bitcoin, со средним временем подтверждения транзакции 3-5 секунд.

В настоящее время LTNM является одной из самых «зеленых» криптовалют, недавно присоединившись к криптовалютному климатическому протоколу. Используя усовершенствованный механизм доказательства ставки (PoS), держатели LTNM получают вознаграждение за хранение монет в качестве залога в сети Bitcoin Latinum. Это приводит к снижению энергопотребления. LTNM снижает потребление энергии до всего лишь 0,00015 кВт/ч на транзакцию.

О BITCOIN LATINUM

Bitcoin Latinum — это следующее поколение полностью застрахованных криптовалют, обеспеченных активами. Основанная на экосистеме Bitcoin, Bitcoin Latinum является более экологичной, быстрой, безопасной и готова произвести революцию в цифровых транзакциях. Используя энергоэффективный алгоритм консенсуса proof-of-stake, Bitcoin Latinum планирует повысить скорость транзакций, снизить комиссию и повысить безопасность на быстрорастущих рынках, таких, как СМИ, игры, телекоммуникации и облачные вычисления.

Более подробную информацию можно найти на сайте https://bitcoinlatinum.com

О VAST BANK

Vast Bank построил свое наследие на личном обслуживании, силе и честности. Благодаря смелому руководству и обновленному стремлению к клиентоориентированности, компания Vast, опираясь на прошлое, создает будущее, основанное на новых идеях, технологиях мирового класса и культуре, которая улучшает банковский опыт для клиентов, делая его более простым и контролируемым. В 2021 году Vast станет первым национально зарегистрированным банком в США, позволяющим клиентам беспрепятственно покупать, продавать и хранить криптовалютные активы, что дает возможность потребителям воспользоваться преимуществами криптовалюты в сочетании с простотой и безопасностью банковского счета.

Компания Vast Bank является семейным предприятием со штаб-квартирой в Талсе, штат Оклахома, она обслуживает своих клиентов с 1982 года. Чтобы узнать больше, посетите сайт https://www.vast.bank/

Media Contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: Kai.Okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation