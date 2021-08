Bitcoin Latinum сотрудничает со всемирно известной группой The h.wood для расширения цепочки блоков

Страховойбиткойн-форк нового поколенияPalo Alto, CA — Bitcoin Latinum обладает высокой пропускной способностью, сетевой безопасностью, крупнейшим объемом транзакций, управлением цифровыми активами. Недавно было опубликовано сообщение о вхождении биткойн-форка в партнерство с The h.wood Group, компанией из Лос-Анджелеса, специализирующейся на Luxury Style – отелях и всём, относящемся к роскошному стилю жизни.

Партнерство включает в себя перекрестные маркетинговые инициативы, спонсорство мероприятий, поддержку и принятие Bitcoin Latinum для услуг, продуктов и удобств в диверсифицированном портфеле высококлассных ночных клубов и ресторанов группы h.wood. Клиент сможет иметь неограниченные возможности оплачивать получаемые услуги, наравне с действующими сегодня токенами Bitcoin и Ethereum, также и Bitcoin Latinum.

Сооснователями The h.wood Group стали успешные бизнесмены Брайан Толл и Джон Терциан. Быстро растущая компания известна своими разбросанными по всему миру многочисленными отелями, развлекательными заведениями и ресторанами: Blind Dragon, Bootsy Bellows, Delilah LA, Delilah Las Vegas at Wynn Resorts, Delilah Miami, FOUND, SLAB, Mason, The NICE GUY, The Peppermint Club, Petite Taqueria, SHOREbar, Poppy, 40 LOVE. В послужном списке компании – большое количество самых различных наград и призов, подтверждающих высокое международное признание. Высокое качество работы группы h.wood отмечали многие знаменитости (в т. ч. и топы интернет-сообщества).

Вход в бизнес блокчейн-технологии Bitcoin Latinum открывает перед The h.wood Group новые перспективы. В одном из недавних интервью Джон Терциан особо подчеркнул их с Брайаном Толлом приверженность всему новому, прогрессивному, нежелание держаться за старое, а также стремление постоянно учиться, совершенствоваться, встраиваться в новые условия. По мнению бизнесмена, будущее за блокчейном, криптовалютой. Он выразил надежду на то, что их детище, группа h.wood, сохранит свое место в авангарде бизнеса. Ради этого они и пошли на тесное сотрудничество с Bitcoin Latinum.

Использование криптовалюты в качестве платежного средства расширяется во всех отраслях экономики. Основными эмитентами кредитных карт Visa и MasterCard их пользователям предоставлена возможность неограниченного использования криптовалюты, а Эфириум и Биткойн – для транзакций.

В США, по информации Statista, сконцентрировано до 6 тыс. компаний и магазинов, принимающих оплату услуг в биткойнах через биткойн-банкоматы и другими способами – это значительно больше, чем в любой другой стране мира. Более половины компаний (56%) намерены вложить в течение года в блокчейн минимум $500000 (данные опроса Deloitte).

Bitcoin Latinum — это усовершенствованный форк Биткойн. Алгоритм и инфраструктура Bitcoin Latinum преодолевают барьеры и ограничения скорости криптовалютных транзакций и приложений. Токены Bitcoin Latinum, как часть блокчейновой экосистемы, весьма популярны в среде компаний, занимающихся СМИ, играми, хранением, облачными вычислениями и телекоммуникационным бизнесом.

Планируется использовать токены Bitcoin Latinum на условиях взаимозаменяемости на всех узлах связи партнеров и поставщиков. В ближайшей перспективе будет снижаться комиссия по транзакциям Биткойн с долларового уровня до уровня цента.

Крупнейшая в Азии блокчейн-компания Monsoon Blockchain Corporation стала партнером-учредителем с Bitcoin Latinum. Monsoon специализируется на инновационных облачных решениях в экосистеме блокчейн. Основатель и генеральный директор Monsoon доктор Дональд Базиль – бывший генеральный директор Fusion IO, играющей ключевую роль во внедрении облачных систем Apple и Facebook и партнерских отношениях с HP, IBM и Dell, подчёркивает: для него большая честь сотрудничать с такими великими людьми, как Брайан Толл и Джон Терциан. Также он выражает надежду, что вместе они смогут помочь частным лицам и компаниям осознать преимущества блокчейна, что поможет его быстрому распространению в сфере гостеприимства и развлечений.

Ещё одной компании особого назначения, Roman DBDR, которой руководит д-р Базиль в качестве председателя и генерального содиректора, удалось в ходе первого публичного размещения акций привлечь $236 млн и разместиться на Nasdaq под кодом DBDR (ноябрь 2020).

Roman DBDR объявил о слиянии с Compo Secure, являющейся пионером в сфере продвинутых платежных систем, а в числе клиентов значатся American Express, Crypto.com, JPMorgan Chase. В результате слияния двух компаний общая стоимость предприятий достигнет отметки в $1,2 млрд.

Запуск Bitcoin Latinum на ключевых мировых биржевых площадках запланирован на третий квартал 2021 года под кодом LTNM. А уже во втором квартале 2021 года Bitcoin Latinum объявила о революционной зеленой инициативе по достижению нулевого чистого углеродного следа, благодаря чему будут запущены расчеты по транзакциям с помощью усовершенствованной системы консенсусных протоколов, подтверждающих справедливость капитала. В рамках стратегии приверженности устойчивому развитию Bitcoin Latinum официально присоединился к соглашению о климате криптовалюты. Первые две предварительные продажи Bitcoin Latinum были реализованы. Исчерпывающая информация о LTNM здесь: https://bitcoinlatinum.com/

