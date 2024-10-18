Bitget Wallet и 1inch заключили партнерство для улучшения опыта мультичейн-торговли на DEX

Bitget Wallet, некостодиальный Web3-кошелек, объявил о стратегическом партнерстве с 1inch, ведущим агрегатором децентрализованных бирж (DEX). Теперь 1inch интегрировал Bitget Wallet как опцию для подключения кошелька на своей платформе, что позволяет пользователям торговать через Bitget Wallet для более плавного и удобного опыта. Ранее Bitget Wallet уже интегрировал 1inch в качестве агрегатора для улучшения функционала обмена, предлагая пользователям более качественный сервис и улучшенные ценовые предложения.

Как пионеры в области децентрализованной торговли, Bitget Wallet и 1inch укрепили свое партнерство. 1inch, известный своими передовыми алгоритмами маршрутизации и агрегацией DEX, обеспечивает оптимальные торговые цены и минимизирует проскальзывание. Bitget Wallet, ориентированный на децентрализованную торговлю, является наиболее удобным мультичейн-кошельком и ведущим шлюзом для трейдеров Web3. Ранее Bitget Wallet включил услуги 1inch в свою функцию Swap, что позволило пользователям мгновенно обменивать токены и размещать лимитные ордера, повышая эффективность торговли, предоставляя конкурентоспособные цены и широкий доступ к ликвидности.

Функция Swap от Bitget Wallet агрегирует сотни DEX и кроссчейн-мостов, предлагая обмен токенов, лимитные ордера и кроссчейн-услуги на более чем 50 блокчейнах. Умные алгоритмы Bitget Wallet обеспечивают лучшие цены для бесшовных обменов между любыми токенами. Пользователи также получают доступ к рыночным данным в реальном времени, передовым инструментам для торговли, таким как транзакции без газа, автоматическая корректировка проскальзывания, отслеживание «умных денег» и режимы быстрой торговли. Эти функции улучшают как гибкость, так и скорость, предоставляя пользователям конкурентное преимущество на децентрализованных рынках.

Недавно количество пользователей Bitget Wallet превысило 40 миллионов, показав рост более чем на 100% за шесть месяцев, и теперь кошелек занимает второе место по количеству скачиваний среди криптоприложений в мире, конкурируя с Binance. Этот рост был обусловлен мощной функцией Swap и глубокой интеграцией с экосистемой TON. В третьем квартале 2024 года Bitget Wallet зафиксировал рост активности в Swap на 125% и увеличение количества адресов TON на 4886%, что подчеркивает его роль как ключевого игрока на рынке Web3.

Операционный директор Bitget Wallet, Элвин Кан, отметил: «Swap всегда был одной из наших ключевых продуктовых функций, и мы стремимся создать лучший торговый опыт. Это углубленное сотрудничество с 1inch помогает укрепить нашу позицию как лучшего мультичейн-кошелька и дает пользователям доступ к большему количеству возможностей в Web3». Также Кан намекнул на дальнейшие совместные инициативы с 1inch, направленные на предоставление пользователям еще большей ценности и вознаграждений.