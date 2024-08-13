Bitget Wallet преодолел отметку 30 млн пользователей и превзошел MetaMask по количеству загрузок  

Bitget Wallet, ведущий Web3-кошелек, объявил о достижении отметки 30 млн пользователей и установил новый рекорд по количеству скачиваний приложения в июле 2024 года, превзойдя MetaMask. Такие результаты укрепили позиции Bitget Wallet на мировом рынке криптовалют и DeFi. Общее количество загрузок в App Store для iOS и в Google Play для Android достигло 1,7 млн за месяц, что на 140% больше, чем в предыдущем месяце.

Число пользователей выросло на 150% за последний год, и в июле Bitget Wallet опередил другие Web3-кошельки по количеству загрузок.

В настоящее время Bitget Wallet пользуются в более чем 168 странах и регионах, у проекта сформировалось сильное сообщество по всему миру. Bitget Wallet добился значительных успехов в Европе, Северной Америке и Океании, а рост числа пользователей в России, Италии, Швеции и Австралии превысил показатель за аналогичный период прошлого года более чем в 40 раз. Кроме того, в таких странах, как Франция, Португалия, Великобритания, Турция и Канада, темпы роста превысили 1000%.

«Наш успех в международной экспансии подчеркивает решающую роль инноваций и развития экосистемы в Web3-пространстве. Мы стремимся не просто увеличить долю рынка, но и продвигать вперед всю отрасль, создавая непревзойденную ценность для пользователей Web3 по всему миру. Будущее Web3 яркое, и Bitget Wallet рад возглавить этот процесс», — сказал Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet.

В Азии у Bitget Wallet наблюдается необычайный рост. Загрузки приложения в Японии, на Филиппинах и в Таиланде выросли примерно в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, темпы роста числа пользователей в Индии, Вьетнаме и Сингапуре превысили 300%. Африканский рынок, в частности Нигерия, стал новой точкой роста Bitget Wallet — недавно он возглавил рейтинги нигерийского App Store, обойдя такие популярные приложения, как TikTok и WhatsApp.