Bitget Wallet запускает GetGas для упрощённой оплаты комиссий для мультиблокчейн транзакциях

Bitget Wallet, ведущий некостодиальный кошелёк Web3, представил GetGas — мультицепочечный сервис оплаты комиссий, разработанный для упрощения транзакций в блокчейнах. GetGas позволяет пользователям пополнять свои счета USDT, USDC или BWB и использовать эти средства для оплаты газовых комиссий в различных блокчейнах, включая Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, TON и TRON. Это устраняет необходимость в отдельных газовых токенах для каждой сети, оптимизируя весь процесс транзакций.

С ростом популярности Web3 пользователи всё чаще совершают транзакции в блокчейнах, однако управление комиссиями на разных сетях стало настоящим вызовом. GetGas решает эту проблему, позволяя пользователям пополнять свои счета в USDT, USDC или BWB и беспрепятственно оплачивать комиссии в различных сетях без необходимости конвертации или перевода токенов. Независимо от того, совершают ли пользователи переводы, свапы или используют DApps, GetGas обеспечивает более эффективный и удобный опыт.

Кроме того, GetGas расширяет мультицепочечные возможности Bitget Wallet, поддерживая широкий спектр транзакционных сценариев. Подключив свои GetGas-счета к EVM-адресам, пользователи могут выполнять транзакции в разных блокчейнах, улучшая свой опыт работы с Web3. Также Bitget Wallet запустил функцию Gas Voucher, которая позволяет пользователям получать ваучеры через Центр Наград (Reward Center). Эти ваучеры можно использовать для компенсации комиссий за транзакции, предоставляя больше гибкости в способах оплаты.

Bitget Wallet поддерживает более 100 основных блокчейнов и позволяет управлять миллионами цифровых активов в одном кошельке. Функция пользовательского основного блока позволяет легко добавлять новые сети, а пользователи могут взаимодействовать с 20 000+ DApps. Bitget Wallet Swap агрегирует сотни DEX на 50+ блокчейнах, предоставляя оптимальную ликвидность и ценообразование, а также поддерживая различные режимы торговли. Для обеспечения безопасности Bitget Wallet использует многоуровневое шифрование, гарантируя полный контроль над активами, и поддерживает создание кошельков без ключей, что ещё больше усиливает безопасность.

Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet, прокомментировал:

«Запуск GetGas — это ключевой шаг в упрощении транзакций в Web3. Мы стремимся предоставить эффективное мультицепочечное решение для поддержки следующего поколения пользователей Web3. Bitget Wallet продолжит внедрять инновации, стремясь обслужить следующий миллиард пользователей и стимулировать глобальный рост Web3.»