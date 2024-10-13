Bitget запустила центр приложений в Telegram, включающий более 600 популярных мини-приложений на основе TON

Технологии
13 октября 2024

Bitget, криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, объявила о запуске нового важного функционала — Telegram App Centre, который собирает более 600 мини-приложений Telegram в одном месте. Это делает его самым полным каталогом приложений на рынке, за пределами самого Telegram. Данная функция позволяет пользователям находить и взаимодействовать с последними возможностями получения аирдропов, популярными сообществами и играми play-to-earn прямо через свои учетные записи Bitget.

Новая страница мини-приложений Telegram от Bitget предлагает удобный пользовательский интерфейс, который позволяет исследовать широкий спектр приложений, одновременно торгуя на платформе. Этот шаг обеспечивает более быстрый доступ к инновационным приложениям и упрощенное участие в аирдропах, предоставляя пользователям уникальные возможности для взаимодействия с новыми проектами в сфере блокчейна, сокращая время поиска.

Telegram насчитывает почти 1 миллиард пользователей по всему миру, а экосистема TON быстро развивается, поддерживаемая общим объемом заблокированных средств (TVL) более $425 миллионов и сотнями миллионов активных пользователей ежедневно. Новая интеграция функций от Bitget делает платформу важной точкой входа для тех, кто хочет исследовать расширяющуюся экосистему, приближая их к децентрализованным приложениям, ботам и инструментам, которые могут изменить способ взаимодействия пользователей с миром Web3.

Telegram Mini-App Hub от Bitget дополняет более широкую поддержку экосистемы TON, включая приоритетное добавление на платформу таких токенов, как DOGS, Hamster Kombat и Notcoin, фонд экосистемы TON в размере $20 миллионов для продвижения проектов на ранних стадиях и инвестиции в $30 миллионов в блокчейн TON. Интеграция этих приложений предоставляет пользователям простой доступ к ключевым разработкам и возможностям play-to-earn, которые способствуют массовому внедрению блокчейн-технологий.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, выразила энтузиазм по поводу запуска функции: «Наш фокус всегда был на создании удобного пользовательского опыта путем интеграции лучших инноваций блокчейна в нашу платформу. Центр приложений Telegram — это значительный шаг в предоставлении пользователям доступа к самым перспективным приложениям и возможностям аирдропов, позволяя им получать информацию из первых рук в рамках растущей экосистемы TON».

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