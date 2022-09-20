С 21 по 24 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге работает бизнес-миссия Кластера судостроения и судоремонта Калининградской области. Важными пунктами программы бизнес-миссии станет участие в Международном рыбопромышленном Форуме, в котором примут участие представители компаний ООО «Судорыбтехмаш», ООО «Адомат», ООО «Интерлик»». Они расскажут о возможностях своих предприятий, проведут презентации своей продукции и услуг, раскроют экономический и инвестиционный потенциал Кластера судостроения и судоремонта Калининградского региона.

Судостроительная отрасль — один из приоритетных секторов промышленности в Калининграде. На предприятиях кластера трудится более 4000 человек. Участники кластера обладают возможностью строительства судов различного назначения. Среди членов кластера одна из крупнейших судоверфей ПСЗ Янтарь. В целом производственная база и компетенции персонала позволяют предприятиям кластера не только обеспечивать выполнение заказов военно-промышленного комплекса, но и активно развивать гражданское судостроение.

Предприятия кластера имеют партнёрские соглашения с крупнейшими производителями судового, а также иного технологического оборудования России, Китая, Германии, США и других стран. Центр кластерного развития помогает в налаживании контактов с предприятиями Южной Кореи, представленными Корейско-Российским деловым советом и Ассоциацией судостроителей г. Пусан.

Бизнес-миссия Кластера судостроения и судоремонта Калининградской области стала возможной благодаря организационной поддержке и участию Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

В рамках бизнес-миссии предприятия самого западного региона смогут провести переговоры с отраслевыми компаниями страны, наладят новые каналы как сбыта своей продукции, так и снабжения своих производств продукцией отечественного производства.