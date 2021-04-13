Бизнес сможет арендовать у города 43 помещения на льготных условиях — Владимир Ефимов

Заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что представители сегмента МСБ продолжают пользоваться льготной арендой помещений. Данная программа, напомнил чиновник, была запущена в 2017 году. С того времени предпринимателями было арендовано у Москвы по сниженной ставке порядка 1800 помещений.

По словам вице-мэра, за первый квартал текущего года представители столичного сегмента МСБ арендовали у города 140 нежилых помещений совокупной площадью 12800 «квадратов». Участие в аукционах по данным объектам приняли 1200 предпринимателя. Сейчас на торгах по сниженной ставке в российской столице выставлено 43 нежилых помещения, которые находятся на первых этажах и в подвалах жилых зданий. У бизнеса есть возможность арендовать их по льготным условиям сразу на десять лет.