БИЗНЕС СТАВРОПОЛЬЯ ПРОВЕЛ АКЦИЮ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Российский фармацевтический КОНЦЕРН «ЭСКОМ» организовал патриотическую акцию «Своих не бросаем!» с призывом помочь Донбассу. Грандиозное мероприятие послужило отправкой в ДНР и ЛНР гуманитарной помощи — 40 тонн медикаментов.

Во время акции около 400 представителей КОНЦЕРНА разложили 40-метровую георгиевскую ленту. Участники флешмоба в единодушном порыве скандировали: «Россия — Крым — Донбасс — Вместе!».

Объединимся для благого дела

Организованный митинг привлек множество неравнодушных людей. На мероприятии с речью выступил член совета директоров КОНЦЕРНА «ЭСКОМ» Гелани Азиров.

«Наш коллектив и я лично призываю все предприятия нашей страны, общественные организации, всех кто может оказать помощь, присоединиться к движению «Своих не бросаем!», — заявил Гелани Азиров. Он также добавил: «Видя несправедливость, которая творится на Донбассе, мы не можем оставаться в стороне. И самое малое, что сегодня мы можем сделать — это поставить Луганской народной республике лекарственные препараты».

Кроме того, с речью в поддержку жителей ЛНР и ДНР выступили депутаты «Единой России». Они подчеркнули важность участия в будущем жителей соседних стран.

Никто не должен оставаться в стороне

Депутат от «Единой России» Ольга Тимофеева произнесла проникновенную речь. «Я вчера смотрела как выводили женщину с грудным ребенком из Мариуполя, и она сказала, что не ела несколько дней. У ребенка температура 40, а лекарств нет! Мы с Еленой Бондаренко находимся под всеми возможными санкциями США за то, что голосовали за признание ЛНР и ДНР. Но, когда слышим о зверствах, которые творились там все эти годы, мы понимаем, что это не зря», — отметила Тимофеева.

С ней согласилась коллега Елена Бондаренко, сказав: «Каждый из нас с сочувствием относится к беде женщин и детей Донбасса. Мы не должны оставаться в стороне. Наш народ всегда помогал нуждающимся. Мы единый народ, и мы своих не бросаем!».

Медицинская помощь для жителей Луганска и Донецка

Из России прибудут две машины по 20 тонн каждая с лекарственными растворами и инъекциями в больницы Луганска и Донецка. Первая партия была отправлена в Луганское медицинское учреждение 25 марта. Ставропольцы проводили машину со словами: «Мы обязательно победим! Мы вместе!». Следующая партия будет собрана и отправлена в скором времени уже для Донецка.

С приветственным словом выступил Сергей Гришин, начальник цеха по производству инфузионных растворов КОНЦЕРНА «ЭСКОМ». «Руководство Украины забыло, откуда начиналась Киевская Русь, где зарождалось стахановское движение, откуда в годы ВОВ мы бились с фашизмом. Они забыли, где на Донбассе были организованы подпольные комсомольские организации, члены которых, молодые ребята, погибли, освобождая нашу страну», — резюмировал он.

Отметим, КОНЦЕРН «ЭСКОМ» — это ведущее предприятие по производству инфузионных растворов. Продукция компании является лидером рынка по производству натрия хлорида и глюкозы. Фармацевтическая организация побуждает предпринимателей в России принять участие в движении «Своих не бросаем!» и оказывать помощь жителям Донбасса.