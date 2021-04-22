Бизнесмен Иван Сорокин организовал благотворительную презентацию книги «Поколение»

Российский предприниматель и создатель сети частных детских садов Smile Fish Иван Сорокин представил свою книгу. Презентация «Поколения» состоялась на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» и собрала именитых представителей российского спорта и шоу-бизнеса. По словам автора, «Поколение» пришло к нему как откровение, и стало сводом практических инструментов и технологий, способных взрастить и воспитать новое поколение лидеров и счастливых людей. «Мы можем с самого детства закладывать в наших детях правила нового мироустройства. Они вырастут в новых людей, которые смогут самостоятельно построить, создать для себя свою обетованную землю», — поделился с гостями Иван Сорокин. Вечер завершился аукционом, на котором были представлены первое издание четырнадцатого студийного альбома «Innuendo» рок-группы Queen, футболка полузащитника Александра Мостового, драгоценности ювелирного дома Darvol и другие лоты. Вырученные 2,5 млн рублей переданы подопечным Фонда Константина Хабенского.