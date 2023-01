Благодаря Genius Trackers™ GameChange Solar выиграла группу проектов мощностью 2,3 ГВт

Компания GameChange Solar объявила о том, что выиграла группу проектов общей мощностью 2,3 ГВт в штате Флорида (США). Данные системы включают в себя участки, спроектированные для порывов ветра со скоростью 240 км/ч.

GameChange Solar Awarded Group of Projects Totaling 2.3 GW for Genius Trackers™ in Florida, USA

Коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Бота (Derick Botha) заявил: «Способность нашей надежной системы Genius Tracker™ выдерживать скорость ветра свыше 240 км/ч являлась критически важной частью нашей способности выиграть эту большую группу проектов».