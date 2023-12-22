Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» и Климовский дом-интернат объединяют усилия в деле помощи людям без слуха и зрения

С декабря 2023 года благотворительный фонд «Дом слепоглухих» начал активное сотрудничество с Климовским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Это сотрудничество открывает новые горизонты для людей с инвалидностью, предоставляя им возможность социализации и обучения ремесленным навыкам.

В рамках этого сотрудничества, весь декабрь и далее дважды в неделю в Климовском доме проходят занятия по творчеству, которые проводит сотрудник фонда «Дом слепоглухих», профессиональный преподаватель прикладных ремесел- Тамара Мокшина. Уже восемь человек с нарушениями слуха и зрения, которые проживают в интернате в Климовске, принимают активное участие в этих мероприятиях.

«Мы рады начать это сотрудничество, так как оно благоприятно влияет на эмоциональный фон участников, развивает мелкую моторику и фантазию, а самое главное, что люди с инвалидностью открывают в себе способности, о которых раньше и не подозревали»,- поделилась Тамара Мокшина.

Своим отзывом поделился участник творческого занятия Дмитрий: «Удивительно, насколько я быстро смог освоить технику акварельного рисования шерстью, благодаря четким и ясным инструкциям преподавателя. Тамара постоянно следила за моим прогрессом и помогала исправить ошибки. Тамара очень терпеливый и внимательный преподаватель, я очень доволен. Я научился создавать красивые картины из шерсти».

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» и Климовский дом-интернат надеются, что их сотрудничество будет продолжаться и принесет пользу, радость, разнообразит досуг и даст возможность овладеть профессиональными навыками проживающим в интернате людям с инвалидностью по слуху и зрению.

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» ставит своей целью социализацию, всестороннюю реабилитацию людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также адресную помощь нуждающимся слепоглухим, незрячим и глухим людям.

Для этого БФ «Дом слепоглухих» реализует ряд программ: сопровождаемое проживание в центре «Дом слепоглухих» ; трудоустройство в инклюзивные творческие мастерские при центре «Дом слепоглухих» в Пучково; обучение, бытовая реабилитация и социализация в центре «Дом слепоглухих» в Пучково для дальнейшей самостоятельной и активной жизни в обществе; реабилитация инвалида по слуху и зрению по месту его проживания; программы инклюзивного туризма и досуга по всей России; создание информационного и обучающего контента для для инвалидов по слуху и зрению распространение его через специальные он-лайн каналы; адресная помощь согласно потребностям человека с инвалидностью по слуху и зрению; инклюзивный театральный проект «Видящие сердцем».

Базой проекта «Дом слепоглухих» являются два центра в Новой Москве, куда на обучение и реабилитацию приезжают люди с инвалидностью по слуху и зрению со всей России. Здесь они овладевают необходимыми жизненными и профессиональными навыками для дальнейшей самостоятельной жизни, получают психологическую поддержку и помощь в медицинском сопровождении. Срок пребывания подопечного в центре устанавливается индивидуально для каждого и заканчивается, когда достигнуты цели по карте индивидуального развития человека.

«Дом слепоглухих» существует на пожертвования людей и организаций. Часть расходов по проектам покрывают гранты Фонда президентских грантов и Гранты Мэра Москвы.