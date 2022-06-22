Благотворительный фонд «Шаг вместе» организовал баскетбольный матч в поддержку детей Донбасса

11 июня, в преддверии Дня России, состоялся Х благотворительный баскетбольный матч, организованный благотворительным фондом «Шаг вместе» при информационной поддержке журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения». Юбилейная встреча прошла в Баскет Холле Москва ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта» в Крылатском под девизом «Улыбки детей Донбасса». На паркете присутствовали известные представители политики, бизнеса, предпринимательства, а также артисты, актеры и музыканты. В зале — подопечные фонда и дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Благотворительный фонд «Шаг вместе» и информационно-практический журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» уже более 10 лет оказывают помощь людям с детским церебральным параличом. Проводимые благотворительные мероприятия стали уже неотъемлемой частью выраженной поддержки. А главная мысль, которую эти дела несут, звучит так: «Никто не один, никто не брошен!».

Благотворительный матч был торжественно открыт приветственным словом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который отметил важность события, назвав проект «серьезной и востребованной инициативой, призванной оказать реальную поддержку детям из народных республик Донбасса».

Вслед прозвучало обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он обратил особое внимание на то, что «забота о подрастающем поколении, его воспитании и духовно-нравственном состоянии является одной из важнейших задач, стоящих ныне перед государством, Церковью и обществом». Глава координационного совета «Молодой гвардии» озвучил обращение Секретаря Генерального совета партии «Единой России» Андрея Турчака, а слова главы ДНР Дениса Пушилина были записаны на видео и тоже прозвучали в этот день в Баскет Холле. Также свои письма прислали первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

На паркете встретились две команды V и Z, среди игроков которых были Александр Новак, Александр Карелин, Сергей Качушкин, Светлана Абросимова, Гоша Куценко, Сергей Моня, Михаил Мамаев и многие другие известные персоны. Все в этот день были объединены общим делом – собрать средства для помощи детям Донбасса.

Матч завершился счетом 56:56. «Главное – победила дружба, у нас ничья, это традиция этого матча. Как бы ни играли, это для всех общий праздник», — отметил Гоша Куценко. На поддержку детей с детским церебральным параличом из Донбасса было собрано более 10 млн рублей.

Завершилось мероприятие по традиции общей фотографией всех участников: и игроков, детей, и болельщиков. Детям были вручены подарки. Затем под живое исполнение песни «Мироточит» в исполнении фолк-певицы Кати Чистовой все пришедшие в этот день смогли обняться, обсудить матч, сделать фотографии с игроками прямо на паркете.

Сергей Качушкин — председатель попечительского совета Благотворительного фонда помощи детям, больным ДЦП “Шаг вместе”:

— Многие задаются вопросом: «Для чего организовано это мероприятие?». Главная задача мероприятия — вернуть детям Донбасса улыбки. Мы всем сердцем любим наших граждан. Мы верим, любим и гордимся Россией и, конечно же, нашим президентом.

Гоша Куценко — актер, певец, учредитель благотворительного фонда “Шаг вместе”:

— Это эпохальное событие, это наш десятый матч. Он особый и проходит в поддержку детей, больных детским церебральным параличом. И мы посвятили этот матч здоровью и мирному небу. Спорт — главный миротворец. Спасибо всем, кто нас поддержал.

Александр Новак — Заместитель председателя правительства Российской Федерации:

— Это очень хорошее, важное, доброе и радостное мероприятие. Мы очень рады, что такая поддержка оказывается детям. Собрались многие известные люди, которые своим участием выражают поддержку. Дети не одни, дети вместе с нами. Мы поддерживаем Донбасс, поддерживаем нормальную жизнь там. Она должна восстанавливаться. Такие мероприятия объединяют и позволяют быть добру.

Александр Карелин — сенатор Российской Федерации, 3-кратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе:

— Я не первый раз принимаю участие в матче. Несколько раз Гоша Куценко меня приглашал в Питере. Тогда я был комиссаром. Сейчас рискнул выйти на площадку, на паркет. Это правильная затея в помощь ребятишкам. Я считаю, что баскетбол — идеальная помощь. Тут и на трибунах можно познакомиться и пообщаться, а если дерзнуть и выйти на площадку, то можно получить новые навыки, которые откроют намного больше граней жизни. Это правильное совмещение.