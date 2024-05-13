Blockdaemon расширяет свое присутствие в Абу-Даби зарегистрировав юридическое лицо в ADGM

Blockdaemon, ведущая компания в сфере блокчейн-инфраструктуры институционального уровня, объявила о дальнейшем расширении своего присутствия в ОАЭ, в том числе о создании офиса и организации в Абу-Даби под управлением регистрационного органа Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Расширение для работы и предоставления инфраструктурных решений Web3 в ОАЭ будет включать в себя предоставление своих инфраструктурных решений для узлов и валидаторов на местном уровне, а также их собственной технологии кошелька MPC.

«Это знаменует собой значительный шаг для Blockdaemon в укреплении своего присутствия в ОАЭ и углублении нашего партнерства с местными регулирующими органами и клиентами, —сказал Амор Секстон (Amor Sexton), операционный директор Blockdaemon. — Получив одобрение Blockdaemon от регистрационного органа ADGM, мы не только укрепляем наши позиции в регионе в качестве ведущего поставщика инфраструктуры Web3, но и подтверждаем нашу приверженность поддержке учреждений с инфраструктурой блокчейна. Это утверждение подчеркивает нашу приверженность честной и надежной работе».



Константин Рихтер (Konstantin Richter), генеральный директор и основатель Blockdaemon, прокомментировал: «Поскольку мы продолжаем расширять нашу деятельность и углублять наши партнерские отношения по всему миру, эта веха открывает путь для более тесного сотрудничества и инноваций в динамичной блокчейн-экосистеме ОАЭ. Мы рады предстоящим возможностям и остаемся непоколебимыми в нашей миссии по расширению возможностей предприятий и организаций с помощью безопасных и масштабируемых решений для инфраструктуры блокчейна».

Арвинд Рамамурти (Arvind Ramamurthy), начальник отдела развития рынка ADGM, сказал: «Мы поздравляем Blockdaemon с получением лицензии от ADGM для укрепления своего присутствия в Абу-Даби. Решение известной компании по инфраструктуре блокчейна институционального уровня расширить свою деятельность в этом регионе с помощью ADGM подчеркивает прогрессивную нормативно-правовую среду, предлагаемую нашим международным финансовым центром, а также значительный потенциал и спрос в подкластере блокчейна и Web3 и связанных с ними услугах. ADGM является пионером в создании экосистемы, способствующей росту и успеху таких компаний, как Blockdaemon, и мы с нетерпением ожидаем возможностей, которые они могут открыть в этом регионе».

Компания Blockdaemon была основана Константином Рихтером в 2017 году, чтобы внедрить инфраструктуру институционального уровня в протоколы блокчейна, криптовалютные и традиционные финансовые учреждения. Компания Blockdaemon пришла в Азиатско-Тихоокеанский регион в феврале 2022 года и вскоре после этого в марте 2022 года пришла в регион EMEA. Это последнее объявление следует за значительным географическим ростом и инновациями в продуктах Blockdaemon с Builder Vault, использующим нашу передовую технологию MPC в июне 2022 года, Blockdaemon Wallet — в апреле 2023 года и Blockdaemon Indexed-Data Powered API Suite — в прошлом марте.