Блогер Григорий Погосян порекомендовал способ защиты от коронавирусной инфекции

Спрос на баллончики с кислородной смесью значительно вырос в условиях коронавирусной пандемии. По словам российского журналиста и блогера Григория Погосяна, это вполне объяснимо, ведь резервуары для хранения кислорода — одни из первых помощников человека при заболеваниях дыхательных органов. Он считает, что надеяться в ситуации с пандемией каждый человек должен только на себя, поэтому в личной аптечке должны быть не только маски, антисептики и лекарства, но и кислородные баллончики, а также прибор для измерения уровня кислорода в крови. Такую информацию передает «Версия».

Как объяснил Григорий Погосян, баллончик с кислородной смесью помогает облегчить состояние страдающему от коронавируса человеку за счет насыщения крови кислородом при затрудненном дыхании. Принесет пользу такая продукция и тем людям, которые проходят восстановительный этап после перенесенной коронавирусной пандемии. Используя баллончики с кислородной смесью, они уменьшают одышку, а также избавляются от ощущения тошноты и мигрени, — рассказал журналист.