Боец UFC Мовсар Евлоев рассказал о переходе в клуб Arlan MMA Pro

Президент Федерации бокса Казахстана Кенес Ракишев способствовал трансферу российского бойца UFC Мовсара Евлоева в казахстанский клуб Arlan MMA Pro. По словам спортсмена, в клуб он перешел на правах свободного агента.

Свое решение перейти в команду Мовсар Евлоев мотивировал хорошими отношениями с президентом Национальной федерации бокса Казахстана Кенесом Ракишевым, который предоставил возможность присоединиться к команде.

О своем решении Мовсар рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий пост.

«Будучи ингушом, я в первую очередь представляю свою маленькую нацию в UFC. Конечно, я также представляю Российскую Федерацию, поскольку являюсь гражданином России. Как известно, для любого вайнаха Казахстан — это вторая родина», – отметил Евлоев.

«Я рад возможности внести личный вклад в укрепление дружественных, братских отношений вайнахского и казахского народов, которые сформировались благодаря нашим предкам и будут переданы нами новому поколению наших народов», – подытожил спортсмен в Инстаграм.

За последние полгода этот громкий трансфер в мире единоборств продолжил череду успешных решений, которые были приняты новым руководством Федерации бокса Казахстана. До этого женская сборная Казахстана по боксу стала лучшей в медальном зачёте на чемпионате Азии по боксу, который проходил в мае-июне 2021 года в ОАЭ. Представительницы Казахстана завоевали восемь золотых наград из десяти, до этого такого результата не удавалось добиться ни одной команде в мире. Оставшиеся две золотые медали выиграли соперницы из Узбекистана и Индии. Кроме того, на счету спортсменок по одной серебряной и бронзовой награде. Эксперты связывают успех с новым руководством, которое пришло в Федерацию. Кенес Ракишев известен своим неравнодушием к боевым единоборствам, поэтому подходит к вопросам подготовки бойцов так же тщательно, как и к бизнесу.

Клуб Arlan MMA Pro создан в 2019 году. На данный момент спортсмены базируются и тренируются в трех залах: в Нур-Султане, Алматы и Актобе. В состав команды входят более 20 спортсменов, среди которых три действующих чемпиона ведущих российских лиг Fight Nights Global, M-1 Global и GFC.