«Более 10% сотрудников «Биннофарм Групп» поддерживают корпоративный спорт

Более 400 сотрудников «Биннофарм Групп», а также члены их семей, принимают активное участие в корпоративных мероприятиях, направленных на поддержание здорового образа жизни, что благотворно влияет на атмосферу в коллективе. Спортивные мероприятия в компании стали доброй традицией, в рамках которой проводятся внутрикорпоративные и внешние соревнования, включая всероссийские. В «Биннофарм Групп» создаются условия для регулярных занятий такими видами спорта, как лечебная гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол и другие.

«Биннофарм Групп» активно поддерживает спортивные инициативы ПАО АФК «Система», которая является основным акционером компании. В минувшие выходные состоялась V Зимняя спартакиада ПАО АФК «Система», в программу которой помимо классических видов спорта, вошли керлинг, практическая стрельба и подледная рыбалка. Семейные команды, включая детей до 10 лет, участвовали в специально организованной эстафете, а болельщики соревновались в том, насколько креативно они поддерживают свои команды. Компании Группы АФК «Система» только за 2022 год направили на программы развития спорта и поддержки здоровья персонала более 200 млн рублей, включая аренду спортивных залов, организацию и оплату тренировок, а также другие мероприятия, связанные со спортом и ЗОЖ.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Члены нашей команды участвует в корпоративных спортивных программах с большим желанием. Сотрудники рассматривают эту опцию не только в качестве получения личного удовольствия для себя и членов своей семьи, но и как элемент коллективного единства, когда все в одной команде. Организуя спортивные мероприятия, наша компания заботится и об укреплении здоровья сотрудников. Именно эти два фактора обеспечивают желание не просто заниматься спортом, но и участвовать в спортивных соревнованиях, отстаивая честь компании. Показательным в этом плане является прошлогоднее участие коллектива ПАО «Синтез» в Курганской спартакиаде среди городских трудовых коллективов, когда сплоченность и единство команды были отмечены первым местом».

В рамках продвижения здорового образа жизни «Биннофарм Групп» активно используют цифровые технологии. Так во время цикловых конференций организуются спортивные онлайн-тренировки для сотрудников, на корпоративном портале публикуются полезные советы в сфере здорового образа жизни, правильного питания, а также различные способы поднять свой тонус во время рабочего дня.

Развитие человеческого капитала — ключевой принцип деятельности «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов.

Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании.

Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.