Более 1,1 тысячи заявок поступило на участие в третьей Московской неделе моды

В ее рамках откроется международный шоурум, пройдут лекции ведущих специалистов и фестиваль короткометражек.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 9 октября пройдет третья Московская неделя моды. Заявки на участие в ней прислали более 1,1 тысячи дизайнеров из 110 городов России. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Жители столицы и туристы увидят разноплановые коллекции отечественных брендов, отобранные экспертным советом. Свои новинки презентуют и представители индустрии из других стран, например Индии, Китая, Южно-Африканской Республики и Индонезии», — рассказала Наталья Сергунина.

На Московской неделе моды будет работать международный шоурум, пройдут лекции ведущих специалистов индустрии и фестиваль короткометражек. Приобрести одежду, обувь и аксессуары все желающие смогут на модном маркете.

Прямые трансляции мероприятий Московской недели моды можно посмотреть на ее официальном сайте. Организатор этого масштабного мероприятия — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Вторая Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта. На ней побывали 60 тысяч человек, а онлайн-эфиры собрали свыше пяти миллионов просмотров.