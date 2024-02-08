Более 20 столичных брендов представили свою продукцию в первом магазине проекта «Сделано в Москве»

На площадке можно приобрести около 100 категорий товаров: одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры.

В инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый флагманский магазин проекта «Сделано в Москве». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. На площади 90 квадратных метров разместились витрины с товарами локальных брендов. Покупателей ждут ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1, первый этаж (справа от центрального входа).

«Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры — всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, на полках новой офлайн-площадки разместились селективные ароматы для дома, автомобиля и офиса, представленные столичным предпринимателем Натальей Мухиной. Она присоединилась к программе в 2022 году и уже принимала участие в нескольких городских проектах, например в Московской неделе интерьера и дизайна, а также в Московской неделе красоты.

Те, кто интересуется модой, могут выбрать футболки и аксессуары с авторскими иллюстрациями, которые выпускает Семен Попов. Кроме того, в магазине представлены деревянные игрушки с росписью, созданные командой основательницы собственного бренда Анастасии Мешковой.

До конца года в столице планируется открыть еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.

«Сделано в Москве» — программа для продвижения местных брендов. К ней присоединилось уже более пяти тысяч предпринимателей города.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».