Более 200 спикеров примет участие в Международном форуме BRICS+ Fashion Summit

В Москве с 28 ноября по 2 декабря пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit. Открытые обсуждения и панельные сессии соберут свыше 200 спикеров, включая производителей и инфлюенсеров, байеров и дизайнеров, глав профильных ассоциаций и др.

Для участия в мероприятии в российскую столицу приедут представители 60 стран (СНГ, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Европа).

В общей сложности организаторы предполагают провести свыше 60 сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Форум будет посвящен обсуждению проблем индустрии моды, вариантов сотрудничества между странами и перспектив общего рынка. Открытые обсуждения и панельные сессии соберут свыше 200 спикеров.

Также гости мероприятия смогут стать участниками фестиваля модных короткометражек World Fashion Shorts, модных показов, fashion-интенсива с участием профессоров из модных школ десяти стран, а также посетить В2В-шоурум.

В рамках BRICS+ Fashion Summit в столичном пространстве Хлебозавод (зал «Ангар») 1–2 декабря состоится Форум новой модной индустрии.