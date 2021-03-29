Более 2200 учеников из 300 школ столицы примут участие в заключительном этапе ВсОШ

Общество
29 марта 2021

Участие в решающей стадии Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) будут принимать свыше 2200 школьников столицы. Они представляют три сотни школ мегаполиса, и в рамках региональной стадии набрали требуемое для выхода в финал количество баллов. В своем комментарии научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) московского Департамента образования и науки Иван Ященко напомнил, что финал ВсОШ — это крайне серьезное и ответственное соревнование. Высочайший уровень конкуренции в нем обеспечивают участники — сильнейшие ребята из разных регионов нашей страны. Москва верит в своих представителей, ведь они уже продемонстрировали глубокие знания на региональном этапе, — добавил Иван Ященко.

Сообщается, что заключительный этап ВсОШ будет проходить до 30 апреля текущего года. Проведение состязаний организовано по 24 предметам. Уже традиционно триумфаторам олимпиады предоставят возможность поступить без экзаменов в отечественные высшие учебные заведения по профильным предметам.

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