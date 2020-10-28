Более 3,5 тысяч человек приняли участие в олимпиаде «Учитель школы большого города»

Уже третий год кряду в российской столице организовано проведение городской олимпиады «Учитель школы большого города». В этот раз по причине коронавирусной пандемии эти ориентированные на преподавателей математики, физики и химии соревнования проходят онлайн. Участниками первого этапа олимпиады стали свыше 3500 московских педагогов, более 2200 из которых преподают математику. Во вторую стадию вышло 489 учителей, на ней им нужно будет решать «теоретические задачи олимпиадного уровня».

В российской столице олимпиаду «Учитель школы большого города» проводят с целью выявления и предоставления разносторонней поддержки профессиональным и талантливым московским педагогам. Триумфаторы и лауреаты текущей олимпиады получат дипломы и памятные призы, также им будет предоставлен доступ к участию в образовательном конкурсе «Учитель года Москвы».