Более 30 тысяч корпоративных клиентов Сбера получили квалифицированную электронную подпись ФНС

Сбер подвел первые итоги пилотного проекта в качестве партнера Удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Чуть более, чем за полгода с помощью Сбера более 30 тысяч клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране бесплатно получили квалифицированную электронную подпись от ФНС.

Напомним, что согласно изменениям, внесенным в 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 1 января 2022 года выпуск электронной подписи руководителям ЮЛ и ИП будет осуществляться только в ФНС, а Федеральное казначейство и Банк России будет выдавать электронные подписи своим подведомственным организациям и предприятиям. С той же даты все ранее выданные другими удостоверяющими центрами квалифицированные электронные подписи ЮЛ и ИП прекратят свое действие. До конца 2021 года всем предпринимателям необходимо получить новые подписи ФНС.

Закон предусматривает выдачу электронных подписей ФНС через специальных доверенных лиц – Сбер планирует стать таким доверенным лицом в ближайшее время. Уже в конце 2020 года Сбер и ФНС заключили соглашение о сотрудничестве и запустили в Москве пилотный проект по выдаче электронных подписей от ФНС через каналы Сбера, а с февраля 2021 года территория выпуска была расширена на все отделения Сбера по работе с юридическими лицами. Подпись ФНС формируется на сертифицированный ФСБ, защищенный носитель в интернет-банке СберБизнес. Все клиенты могут подать заявку дистанционно через интернет-банк и оформить получение подписи в отделении банка. Клиенты, у которых есть действующая квалифицированная подпись в сервисе ЭДО СберБизнес, выпущенная после идентификации согласно 115-ФЗ, могут получить подпись ФНС полностью дистанционно без визита в отделение.

Сейчас подпись, полученная по каналам Сбер, может быть использована в системе банка для отправки отчётности в ФНС, взаимодействия с государственными органами, коммуникаций с банком по его продуктам и услугам, а к сентябрю 2021 будет обеспечена возможность работы подписи во внешних системах.

В целях разъяснения ключевых изменений 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также влияния данных изменений на бизнес-сообщество компания экосистемы Сбера СберКорус 28 июня 2021 года проведет бесплатный вебинар.

Сейчас клиенты Сбера могут получить электронную подпись от ФНС в привычном для них интерфейсе сервиса Электронный документооборот интернет-банка СберБизнес, как в дистанционном формате, так и при посещении отделения банка. В конце третьего квартала услуга станет доступна и для не клиентов Сбера

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.