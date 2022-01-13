Более 30 тысяч москвичей попали на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Москве 11 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), на который приглашены более 30 тысяч учащихся 9-11-х классов столичных школ. Это ребята, которые успешно прошли муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Олимпиада проводится по 24 предметам, а победители и призеры заключительного этапа получают льготы при поступлении в российские вузы по профильному направлению. На муниципальном этапе, в котором приняли участие свыше 155 тысяч москвичей из 7-11-х классов, наибольшей популярностью пользовались математика, русский и английский языки, обществознание и литература.

В столице организатором ВсОШ выступает Департамент образования и науки, а координирует ее проведение Центр педагогического мастерства. С 2010 года московская система образования уделяет особое внимание развитию олимпиадного движения. Как ранее неоднократно отмечал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, популяризация различных олимпиад начинается на школьном уровне, поскольку во главу угла положен принцип «попробовать себя могут все». В результате каждый год в Москве растет не только количество участников олимпиад, но и их победителей и призеров. Москвичи регулярно вносят решающий вклад в победы российских сборных на международных соревнованиях. По словам Ященко, важнейшую роль играет мотивация ребят, поскольку никакие достижения не возможны без желания самих школьников проявить себя.