Более 30 тысяч москвичей попали на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Москва
13 января 2022

В Москве 11 января стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), на который приглашены более 30 тысяч учащихся 9-11-х классов столичных школ. Это ребята, которые успешно прошли муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Олимпиада проводится по 24 предметам, а победители и призеры заключительного этапа получают льготы при поступлении в российские вузы по профильному направлению. На муниципальном этапе, в котором приняли участие свыше 155 тысяч москвичей из 7-11-х классов, наибольшей популярностью пользовались математика, русский и английский языки, обществознание и литература.

В столице организатором ВсОШ выступает Департамент образования и науки, а координирует ее проведение Центр педагогического мастерства. С 2010 года московская система образования уделяет особое внимание развитию олимпиадного движения. Как ранее неоднократно отмечал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, популяризация различных олимпиад начинается на школьном уровне, поскольку во главу угла положен принцип «попробовать себя могут все». В результате каждый год в Москве растет не только количество участников олимпиад, но и их победителей и призеров. Москвичи регулярно вносят решающий вклад в победы российских сборных на международных соревнованиях. По словам Ященко, важнейшую роль играет мотивация ребят, поскольку никакие достижения не возможны без желания самих школьников проявить себя.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Социологические опросы как драйвер развития бизнеса

Москва

В ONE! International School открывается новый шахматный клуб и проходит турнир на Кубок школы

Москва

Высокие результаты продемонстрировали ученики ONE! International School на олимпиадах и конкурсах 2021 года

Технологии

Решение Panasonic позволит предотвращать кибератаки