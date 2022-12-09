Более 5000 зрителей-участников ждут на Курорте Красная Поляна для проведения 8 сезона шоу GASTREET

Долгожданный 8 сезон главного сериала всей ресторанной индустрии GASTREET выйдет на Курорте Красная Поляна 5-10 июня 2023 года. В главных ролях ведущие рестораторы и поставщики. Действие пройдёт как на уже известных площадках – REBRO, Main Street, Chef Street, Bar Street, так и на новых долгожданных – Wine Street, Barista Street и Hotel Street.

Евгения Суфиянова, продюсер и соорганизатор GASTREET: «За 8 лет мы создали мощное комьюнити рестораторов и поставщиков, которые с нетерпением ждут выхода нового сезона нашего любимого сериала. Всё большее количество участников хотят стать его соавторами или хотя бы купить билеты на первые ряды. Как и раньше, мы закрываем целый город-курорт под GASTREET City и ожидаем 5000 зрителей-участников».

Вас ждёт мощная образовательная программа и более 100 мастер-классов и семинаров, а также нетворкинг, не имеющий аналогов.

В сюжете нового сезона не обойдется без любимых концертов, секретных вечеринок и уютных посиделок на food market, клубов дыма и огня на BBQ Street, гастрокарнавала, спортивных активностей на Sport Street, детского лагеря “Гастритик” и многочисленных крутых интеграций от поставщиков.

Билеты на 8 сезон GASTREET International Restaurant Show уже в продаже на сайте gastreet.com. До нового года действуют стартовые цены!