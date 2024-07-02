Более двух миллионов человек посетили ярмарки выходного дня с февраля этого года

Основной спрос сейчас приходится на клубнику, черешню, огурцы, помидоры и абрикосы.

Московские ярмарки выходного дня с начала года приняли более двух миллионов человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В разных округах работает 56 таких площадок, половина из них круглогодичные. Все они открыты с пятницы по воскресенье с 09:00 до 21:00. В июне еженедельное число гостей превышало 170 тысяч.

«С февраля круглогодичные и сезонные ярмарки выходного дня посетили больше двух миллионов москвичей. За пять месяцев горожане приобрели тысячу тонн различных товаров, самые популярные летом — овощи, фрукты и ягоды», — рассказала Наталья Сергунина.

Основной спрос сегодня приходится на клубнику, черешню, огурцы, помидоры и абрикосы. Причем сезонную продукцию сейчас привозят не только с юга страны, но и из ближайших областей. Среди поставщиков — представители более 40 регионов. Например, ассортимент ярмарок включает свыше 15 сортов яблок и 18 видов томатов. Традиционно востребованы мясные и молочные товары, рыба, мед с частных пасек, фермерские сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В этом году в Москве впервые появились круглогодичные ярмарки выходного дня. Комфортные павильоны оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Работа по обновлению торговых площадок продолжается. Так, в середине июня всесезонной стала ярмарка на бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове.

Ежегодно в столице потребляется свыше 12 миллионов тонн продовольствия. В месяц это около 90 тысяч тонн овощей, 68 тысяч тонн фруктов и ягод, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и 27 тысяч тонн рыбы. За 10 лет доля российской продукции на московском рынке увеличилась с 69 до 84 процентов.