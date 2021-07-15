Более сотни сотрудников АО «Биохимик» поучаствовали в донорской акции

Сотрудники АО «Биохимик» (входит в ГК «ПРОМОМЕД») стали участниками донорской акции. Более сотни человек решили пополнить запасы республиканской службы крови.

Стоит отметить, что работники завода в течение многих лет участвуют в подобных мероприятиях. Ежегодно добровольное донорство становится всё более и более популярным, стабильно привлекая новичков и постоянных доноров. За весь период проведения акции сотни людей получили своевременную медицинскую помощь.

На территории предприятия был специально развернут мобильный пункт переливания крови Мордовской республиканской станции. Все участники акции прошли предварительное медицинское обследование. Также была проведена специальная консультация, в ходе которой доноры узнали больше подробностей о процедуре сдачи крови и ее компонентов.

С отдельным заявлением выступил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков. Он подчеркнул, что донорская деятельность является частью миссии предприятия по улучшению здоровья и жизни населения.