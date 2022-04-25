Более трех тысяч московских школьников представят ученым свои исследования

Москва
25 апреля 2022

В Москве начался заключительный этап ежегодной открытой городской научно-практической конференции «Инженеры будущего». До 26 апреля свои проекты и исследования на ней представят более трех тысяч учеников 7-11 классов и их учителей. 

«В конференции “Инженеры будущего” участвуют ученики из предпрофессиональных классов. Свои проекты ребята разрабатывают в школьных лабораториях и ИТ-полигонах, в которых есть высокотехнологичное оборудование. Такие конференции дают подросткам возможность продемонстрировать свои наработки в самых перспективных областях, а также заявить о себе в профессиональном сообществе», – рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

Проекты будут представлены по двум направлениям «Инженеры» и «ИТ». Защита работ будет проходить в форме устных и стендовых докладов на площадках Российского технологического университета.

Перечень сфер, которые затрагивают работы участников, обширен:   машиностроение, интеллектуальные робототехнические системы, приборостроение, микроэлектроника, схемотехника, прикладная физика, прикладная и физическая химия, строительство, 3D-моделирование, информационные технологии, медицина и энергетика.

В рамках конференции запланированы 120 мастер-классов, экскурсий и лекций, посвященных системам космического мониторинга, технологиям умного производства, компьютерной графике, цифровому моделированию, новым мультиферроидным материалам.

С полным перечнем мероприятий конференции можно ознакомиться на ее официальном сайте. 

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