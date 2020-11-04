Болгарские медики оценили российские ортопедические коврики

Ортопедические коврики ростовской ТМ «Орто пазл» выбраны профессионалами из болгарского медицинского центра Physio BG.

Качество продукции ТМ «Орто пазл» — ортопедических (массажных) модульных ковриков для профилактики плоскостопия — уже оценили в США, Канаде, Ирландии, Дании, Великобритании, Гватемале, Греции, Польше, Германии, Болгарии, Словакии, Молдавии. А в 2020 году она покорила международный рынок Amazon.

Недавно болгарские партнеры компании сообщили: «Мы очень гордимся тем, что профессионалы медицинского центра Physio BG выбрали наш продукт для улучшения общего здоровья своих клиентов, а также для профилактики и лечения плоскостопия».

Спрос на такую продукцию понятен, ведь по данным ВОЗ, заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди факторов инвалидности в мире. Часто причиной большинства из них является плоскостопие, которое диагностируют у 70% выпускников школ. Стопа формируется до 8-9 лет под воздействием определенной группы мышц, которые наилучшим образом включаются, когда ребенок ходит босиком по песку, гальке, травяному газону, так как она вынуждена приспосабливаться к неровностям. Обеспечить такие условия, живя в мегаполисе, очень сложно, а хождение босиком (что является лучшей профилактикой плоскостопия) по абсолютно гладкому полу городской квартиры — бесполезное занятие. Еще один бич детских ножек — обувь с жесткой негнущейся подошвой — только осложняет ситуацию. Для решения проблемы и были созданы ортопедические коврики ТМ «Орто пазл», которые способствуют не только лечению плоскостопия, но и профилактике: при систематических занятиях на красочных модульных островках свод стопы ребенка формируется естественным образом.

Идея возникла несколько лет назад, когда с такой проблемой столкнулась семья Олега Гацкана: у его маленького сына медики диагностировали плоскостопие (как оказалось, ошибочно) и настоятельно рекомендовали обуть ребенка в ортопедические ботинки. Это означало на долгие годы заковать ножку малыша в тяжелую обувь, больше напоминающую кандалы, в которых он должен был бы ходить и дома, и на улице. Однако, по мнению западных специалистов, такой метод не способствует коррекции стопы, а нередко даже усугубляет проблему. Альтернативой стали ортопедические коврики.

Их разработке предшествовал серьезный анализ того, что уже существовало на рынке. В 2018-м Олег Гацкан получил патент на изобретение ортопедического коврика для профилактики плоскостопия у детей.

Сегодня продукция и ТМ защищены 28 патентами в России, Европе и США, еще 5 патентов — на стадии регистрации.

Сейчас ортопедические коврики ТМ «Орто пазл» являются единственным продуктом в своей нише, который не только зарегистрирован официально, но и имеет статус медицинского изделия на территории России и Евросоюза.

«Ходить по неровным природным поверхностям можно только в теплое время года. В отличие от природных массажных элементов, такими ковриками можно пользоваться, независимо от времени года и погоды на улице. Дети — наше будущее, и их здоровье — наша общая забота. Потому мы, взрослые, обязаны делать все возможное для наших крох. Это здорово, что ортопедические коврики ТМ «Орто пазл» продолжают оздоравливать детей из разных стран мира», — говорит Олег Гацкан.

Продукт ТМ «Орто пазл» — участник выставок, в том числе за рубежом, и обладатель премий по результатам российских и международных конкурсов.