Большой кинологический парк появился на юге Москвы

В нем пять секторов, в том числе для дрессировки и соревнований.

В рамках проекта «Питомцы в Москве» в районе Царицыно появился кинологический парк общей площадью свыше одного гектара. Он предназначен для выгула и тренировки собак, а также для проведения соревнованийне только всероссийского, но и международного уровня.Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Это вторая по масштабу площадка в столице. Первая открылась в сентябре прошлого года в Северо-Восточном административном округе и уже стала центром притяжения для местных жителей и профессионалов. На ней проводятся выставки, показательные выступления и чемпионаты. Новое пространство обустроили на юге города — на Тимуровской улице. Здесь есть самые востребованные тренажеры для занятий с четвероногими друзьями», — рассказала Наталья Сергунина.

Полтора десятка снарядов, таких как трассы с препятствиями, горки, лестницы и тоннели, подходят для разных уровней подготовки животных. Тренировки с помощью современного оборудования способствуют развитию у собак координации, выносливости и внимания.

В новом парке пять зон, в том числе для дрессировки и соревнований. Один из секторов предназначен для работы с запахами — когда собака ищет различные спрятанные предметы.

На территории есть дополнительное освещение, информационные стенды, на которых можно разместить объявление или афишу. В парке уложили разные покрытия — от травы в зонах для тренировок до морозостойкого материала на дорожках.

Здесь обустроили трибуну на 170 посадочных мест. В общей сложности в парке могут находиться более 500 человек со своими четвероногими спутниками.

Площадка для выгула животных на Тимуровской улице появилась еще в 1987 году, но с тех пор устарела, потребовались кардинальные изменения. Благоустройство провели по просьбам местных жителей.

В рамках проекта «Питомцы в Москве» с 2021 года в городе обустроили 59 современных зон для прогулок с собаками, часть из них — на месте пустырей. Новый стандарт учитывает множество параметров, включая эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок. В июне на таких площадках организовали более 50 мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник», в том числе выступления служебных собак, консультации ветеринаров и лекции кинологов.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.