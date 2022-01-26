Бонусы, тимбилдинги и удалёнка: о работе в IT-компании от первого лица

Рассказывает Алиев Рамин, основатель компании Hezzl, российской IT-компании, разработавшей высокотехнологичную платформу для геймификации маркетинговых активностей в бизнесе с использованием готовых игровых решений

О работе в сфере высоких технологий ходят легенды. Высокая зарплата, рабочий день после полудня, бесконечные митапы и кофе с печеньками в офисе – именно так многие люди видят реалии среднестатистического айтишника. Рассказываем, что на самом деле представляет собой работа в IT-компании, и почему это действительно намного круче, чем может показаться на первый взгляд.

В первую очередь, это о корпоративной социальной ответственности

Работа в IT – это не только зарплата «выше среднего» с возможностью быстрого карьерного роста. Это еще и полный соцпакет, практически всегда включающий хорошую медицинскую страховку (которую, давайте говорить откровенно, вам сегодня предложит далеко не каждый работодатель). Еще один плюс – многочисленные бонусы. Языковые курсы, абонементы в спортзал, сеансы у коучей и психотерапевтов, онлайн-йога – вот лишь немногие «плюшки», которыми высокотехнологичные компании сегодня поощряют своих сотрудников. И это действительно важно.

Как работает корпоративная социальная ответственность в Hezzl? Наш обязательный минимум – медицинская страховка, а также многочисленные бонусы, которые лучше любых слов говорят нашим сотрудникам о том, что мы заботимся о людях, с которыми работаем. Учитывая то, что компания заинтересована в профессиональном росте, мы активно поощряем участие в образовательных курсах и стажировках.

Уход в абсолютный комфорт

Рабочее пространство современной IT-компании, как правило, кардинально отличается от строгих «коробок» традиционных офисов. Здесь все чаще можно увидеть демократичный опенспейс, а весь интерьер и эргономика продуманы таким образом, чтобы сотрудникам было комфортно «творить» – ведь информационные технологии и финтех это своего рода творчество. При этом такие офисы обычно разделены на рабочее пространство и зоны отдыха. Это может быть, спортзал, игровая комната или лаунж для неформального общения за кружкой кофе с теми самыми печеньками.

Зная о том, что продуктивность сильно зависит от качества отдыха, мы оборудовали в Hezzl комнату для игр. Здесь в любой момент можно снять напряжение, устроив баттл с коллегами, после чего вернуться к работе со свежей головой. К слову, неформальное общение внутри команды не сводится к играм и перерывам на кофе. Мы – за яркие корпоративы и по-настоящему интересный тимбилдинг.

Мозговой штурм на «удалёнке»

Что может быть лучше работы в комфортном офисе? Только «удалёнка». На фоне драматических событий, разворачивающихся в мире в последние полтора года, работа из дома стала трендом. Согласно недавним опросам, более половины специалистов не хотят возвращаться в офисы после карантина, в полной мере оценив преимущества удаленной работы. Рабочие процессы в сфере высоких технологий как нельзя лучше адаптированы под такой формат, и многие компании его поощряют – особенно в условиях пандемии.

Hezzl – одна из них. При желании (и возможности) наши сотрудники могут уйти на «удалёнку», предварительно согласовав такой формат работы с руководством. А еще мы придерживаемся плавающего рабочего графика, потому что знаем, что для нашей общей продуктивности это действительно важно. За окном третье десятилетие XXI века, и работа «с 9 до 6» уходит в прошлое.

В IT невозможно прийти «с нуля»? Спойлер: это миф

Напоследок хотелось бы развеять популярный миф о том, что IT – «не для всех». Наверное, вы неоднократно слышали о том, что IT-компании при найме не рассматривают кандидатуры после 30-ти, а для того чтобы начать карьеру, обязательно нужно профильное высшее образование и английский уровня C2. На самом деле, это заблуждение, которое не имеет ничего общего с действительностью. IT-компании все чаще практикуют набор сотрудников «с нуля», и единственными условиями здесь будут желание и твердая мотивация. Все соискатели проходят единое тестовое задание, и абсолютно неважно, окончил ли претендент на вакансию престижный ВУЗ или учился по бесплатным источникам в интернете. Другими словами, это именно тот случай, когда результат важнее тех способов, которыми он был достигнут.

В качестве примера упомянем одного из членов команды Hezzl – молодого инженера-самоучку, который пришел в высокие технологии из довольно неожиданной «отрасли». До этого нынешний IT-специалист работал… на кладбище, а в разработчики его привело горячее желание и убеждение в том, что в 21 веке ни одна работа не открывает перед человеком такие карьерные и финансовые возможности, как высокие технологии.

Что касается возрастных рамок, здесь также нет никаких ограничений. Начать карьеру в IT-компании может как студент, так и человек, уже умудренный жизненным опытом.

Итак, IT-компании не только открывают большие перспективы в плане карьерного роста (и, соответственно, уровня доходов), но и способны обеспечить своим сотрудникам по-настоящему достойные условия работы. Впрочем, у вас есть все шансы убедиться в этом лично, выбрав карьеру в сфере высоких технологий уже сегодня.