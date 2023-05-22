БПЛА БАС-200 способен выполнять комплекс задач на огромных территориях

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех провел испытания беспилотника БАС-200 на дальность канала связи, которая превысила 80 км. Это подтвердило высокую эффективность БПЛА при выполнении мониторинговых и поисково-спасательных задач на больших территориях.

Полеты выполнялись в районе Салехарда при низких температурах, в сложной погодной обстановке. Кроме того, специалисты НЦВ «Миль и Камов» отработали базирование и управление БАС-200, а также построение его поисковых маршрутов.

«БАС-200 — очень нужный для нашей страны БПЛА. Он может доставлять грузы, вести мониторинг и аэрофотосъемку на огромных территориях, участвовать в поисково-спасательных операциях. Машина подтвердила на испытаниях максимальную удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг — до 4 часов», — сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

Комплекс БАС-200 состоит из наземной станции управления, транспортного контейнера и двух БПЛА вертолетного типа. Станция управления оснащена двумя автоматизированными рабочими местами: оператора БПЛА и оператора целевого оборудования. Беспилотники размещаются в транспортном контейнере с лебедками, заправочной системой и ремонтным комплектом.

БАС-200 демонстрируется холдингом «Вертолеты России» на выставке Helirusia-2023, которая пройдет с 18 по 20 мая в Москве.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.