Бренд AION компании GAC вышел на непальский рынок с моделью AION Y

Компания GAC провела в Катманду пресс-конференцию, посвященную запуску бренда и открытию выставочного зала, что ознаменовало ее официальный выход на непальский рынок. Торжественно открытый первый в Непале демонстрационный зал бренда GAC AION будет знакомить местных потребителей с моделью AION Y. На мероприятии присутствовали почетные гости, в том числе посол Китая в Непале Чэнь Сун (Chen Song), генеральный директор GAC AION Гу Хуэйнань (Gu Huinan), заместитель генерального директора GAC International Ван Шуньшэн (Wang Shunsheng), глава Chaudhary Group Бинод Чаудхари (Binod Chaudhary) и управляющий директор Chaudhary Group Нирвана Чаудхари (Nirvana Chaudhary), а также представители непальских СМИ и лидеры общественного мнения.

(PRNewsfoto/GAC)

Пресс-конференция состоялась в выставочном зале Thapathali, расположенном в лучшем районе столицы Непала Катманду. Новый выставочный зал площадью около 210 квадратных метров отличается современным дизайном навесной стены, полностью выполненной из стекла, что делает его легко узнаваемым среди демонстрационных залов других автомобильных брендов и помогает утвердить за GAC AION имидж бренда премиум-класса.

На мероприятии состоялась торжественная презентация флагманской модели бренда GAC AION — AION Y. Будучи одним из самых продаваемых внедорожников (SUV) GAC AION, работающих на чисто электрическом приводе, модель соответствует высоким стандартам эстетики, вместительности, передовых технологий и безопасности, что делает ее очень популярной у молодого поколения во всем мире.

В дополнение к AION Y в этом году GAC AION планирует выпустить на рынок Непала несколько новых моделей, способных адаптироваться к сложному рельефу и переменчивому климату страны. Генеральный директор GAC AION Гу Хуэйнань заявил: «Непал обладает богатыми ресурсами, такими как вода и электроэнергия, а внедрение интеллектуальных электромобилей является частью национальной стратегии развития Непала. Опираясь на обширный опыт GAC AION во всей промышленной цепочке производства и продаж транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, мы сможем эффективнее поддерживать развитие экомобильности в Непале, ускоряя движение страны к энергетическому переходу».

Выход на рынок Непала представляет собой важную веху в стратегии интернационализации GAC «1551», поддерживающей экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Непалом в рамках инициативы «Пояс и путь» и ускоряющей развитие экологически чистой экономики в регионе. В дальнейшем GAC планирует продолжить курс на укрепление таких фундаментальных ценностей бренда, как «Ведущее качество» (Leading Quality) и «Технологические инновации» (Technological Innovation), расширение своей торговой и сервисной сети, внедрение новые моделей транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, и удовлетворение разнообразных потребностей местного рынка. Эта инициатива направлена на обеспечение устойчивых транспортных решений в Непале и содействие углублению сотрудничества между Китаем и Непалом в области транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.