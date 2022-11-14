Бренд детских развивающих игрушек Alatoys снял рекламу бизибордов, посвященную думскроллингу

Из-за высокого уровня тревожности многие жители нашей страны стали больше времени проводить за просмотром новостей. Это создает иллюзию контроля ситуации, однако негативно влияет на эмоциональное состояние.

Как заявляет психолог Владимир Дернов, “люди склонны чаще открывать новостные приложения и сайты во время трагичных и опасных событий. Сознательно они мыслят, что “предупрежден, значит вооружен”, однако бессознательно большой поток негативных новостей может приводить к тревожным и даже психосоматическим расстройствам”.

Бренд Alatoys решил прийти на помощь родителям, которые страдают от чрезмерного потребления новостного контента. Сюжет их рекламного ролика показывает, как совместное время за игрой с ребенком помогает отвлечься от мировых событий и побыть счастливым.

PR-директор компании Юлия Каломина прокомментировала свою работу, как ситуативный маркетинг. Она сказала, что в их видео нет никакой политики, зато есть забота о детях и их родителях. Посмотреть полный каталог можно на https://alatoys-market.ru